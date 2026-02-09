RómalégióMúlt-korrómai császárválságpolgárháború

Egymást gyilkoló légiók Róma utcáin

Kr. u. 69-ben a Római Birodalom belső válsága elérte a fővárost. A császári hatalomért rivalizáló hadseregek fegyveres harcot vívtak Róma utcáin, miközben a város lakói nemcsak elszenvedői, hanem részben alakítói is lettek az eseményeknek.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 02. 09. 20:01
Egymással harcoltak a legionáriusok Róma utcáin Fotó: Open AI
A hatalom megbillenése

Kr. u. 69-ben a császári rendszer elvesztette egyensúlyát. A hadsereg lojalitása nem egyetlen központi hatalomhoz kötődött, hanem különböző parancsnokokhoz és frakciókhoz. A politikai döntések súlya fokozatosan kikerült a szenátusi keretek közül, és a fegyveres erő vált a legitimáció elsődleges forrásává. 

A Néró halálát követő év, a nagy császár éve véres polgárháborút hozott az impériumra
A Néró halálát követő év, a nagy császár éve véres polgárháborút hozott az impériumra  Fotó: Wikimedia Commons/Karl von Piloty

A hatalom birtoklása egyet jelentett Róma városának birtoklásával, ezért a folyamat elkerülhetetlenül a fővárosba vezette a konfliktust.

A városi polgárháború kitörése

A fegyveres összecsapások Róma falain belül zajlottak. A különböző oldalakon álló katonák és fegyveres csoportok elfoglalták az utcákat, barikádokat emeltek, és stratégiai pontokért küzdöttek. A harc gyalogos összecsapásokból, közelharcból és gyújtogatásból állt.

Az első századtól kezdtek egyre nagyobb szerepet játszani a légiók a császárválasztásban   Fotó: Historia Scripta

A városi tér hadszíntérré alakult. Lakónegyedek égtek, középületek rongálódtak meg, a mindennapi élet rendje összeomlott.

A négy császár éve

Ebben az évben egymást gyorsan váltották a császárok. Galba Hispania Tarraconensis helytartójaként rendelkezett önálló hatalmi bázissal, és ebből a provinciából indult Róma felé, miután a helyi csapatok császárrá kiáltották ki. 

Bukása után Otho próbálta megszilárdítani hatalmát, akit elsősorban az Itáliában állomásozó erők támogattak. 

Hamarosan azonban Vitellius lépett színre, akit a Rajna menti germán provinciák légiói emeltek hatalomra, és ezek a csapatok vonultak be Itáliába. 

Aki végül győztesként került ki a válságból: Vespasianus   Fotó: Wikimedia Commons

Az év végére Vespasianus került fölénybe, akit a keleti tartományok, elsősorban Syria és Egyiptom hadereje támogatott, és aki végül átvette az uralmat. A császári cím sorsa nem politikai tárgyalásokon, hanem fegyveres összecsapásokban dőlt el.

A város lakói a harc közepén

Róma lakossága nem egységesen viselkedett. Sokan menekültek, mások a harcokat figyelték, mintha látványosság részesei lennének. Voltak, akik fosztogattak, vagy információval segítették az éppen fölénybe kerülő oldalt.

Az ókori Róma központja, a Forum Romanum napjainkban  Fotó: Wikimedia Commons

A városi tömeg nem irányította az eseményeket, de jelenléte és viselkedése alakította a harcok menetét. A polgárháború így nemcsak katonai, hanem társadalmi válsággá is vált.

A főváros, mint végső tét

Bár a császárokat gyakran a provinciákban választották meg, a tényleges uralom Róma birtoklásán múlt. A város elfoglalása és megtartása jelentette a döntő lépést a hatalom megszilárdításához. Ezért vált Róma hadszíntérré. A birodalom központja egyszerre volt szimbólum és stratégiai célpont.

A válság után megerősödött a légiók politikai befolyása   Fotó: King Travel

Kr. u. 69 megmutatta, hogy a Római Birodalom ereje és sebezhetősége ugyanabból a forrásból fakadt. A hadsereg képes volt rendet teremteni, de ugyanazzal az erővel rombolta le a várost is, amelyet védenie kellett volna.

Róma túlélte ezt az évet, de a tapasztalat világossá tette: a hatalomért vívott küzdelemben a birodalom szíve sem marad érintetlen.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

