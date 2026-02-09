Egymást gyilkoló légiók Róma utcáin

A hatalom megbillenése
Kr. u. 69-ben a császári rendszer elvesztette egyensúlyát. A hadsereg lojalitása nem egyetlen központi hatalomhoz kötődött, hanem különböző parancsnokokhoz és frakciókhoz. A politikai döntések súlya fokozatosan kikerült a szenátusi keretek közül, és a fegyveres erő vált a legitimáció elsődleges forrásává.
A hatalom birtoklása egyet jelentett Róma városának birtoklásával, ezért a folyamat elkerülhetetlenül a fővárosba vezette a konfliktust.
A városi polgárháború kitörése
A fegyveres összecsapások Róma falain belül zajlottak. A különböző oldalakon álló katonák és fegyveres csoportok elfoglalták az utcákat, barikádokat emeltek, és stratégiai pontokért küzdöttek. A harc gyalogos összecsapásokból, közelharcból és gyújtogatásból állt.
A városi tér hadszíntérré alakult. Lakónegyedek égtek, középületek rongálódtak meg, a mindennapi élet rendje összeomlott.
A négy császár éve
Ebben az évben egymást gyorsan váltották a császárok. Galba Hispania Tarraconensis helytartójaként rendelkezett önálló hatalmi bázissal, és ebből a provinciából indult Róma felé, miután a helyi csapatok császárrá kiáltották ki.
Bukása után Otho próbálta megszilárdítani hatalmát, akit elsősorban az Itáliában állomásozó erők támogattak.
Hamarosan azonban Vitellius lépett színre, akit a Rajna menti germán provinciák légiói emeltek hatalomra, és ezek a csapatok vonultak be Itáliába.
Az év végére Vespasianus került fölénybe, akit a keleti tartományok, elsősorban Syria és Egyiptom hadereje támogatott, és aki végül átvette az uralmat. A császári cím sorsa nem politikai tárgyalásokon, hanem fegyveres összecsapásokban dőlt el.
A város lakói a harc közepén
Róma lakossága nem egységesen viselkedett. Sokan menekültek, mások a harcokat figyelték, mintha látványosság részesei lennének. Voltak, akik fosztogattak, vagy információval segítették az éppen fölénybe kerülő oldalt.
A városi tömeg nem irányította az eseményeket, de jelenléte és viselkedése alakította a harcok menetét. A polgárháború így nemcsak katonai, hanem társadalmi válsággá is vált.
