Gyertyaszentelő Boldogasszony napja: a kisgyermek Jézus bemutatása a templomban és a fény ünnepe

Népszokások és hiedelmek e naphoz kötődve

Gyertyaszentelő Boldogasszony napjához népi hagyományok, hiedelmek kapcsolódtak. Ezen a napon az emberek szentelt gyertyát vittek haza, amit aztán az év nehéz időszakaiban meggyújtottak: természeti csapás (vihar), betegség esetében.

Ugyanígy e naphoz kapcsolódó hiedelem volt, hogy a kisgyermekeket ekkor vitték először templomba, mert úgy gondolták, ez megóvja őket a betegségektől.

A szentelt gyertyát kiemelt helyen tartották: vagy szalaggal átkötve a falon, vagy a ládafiában. A gyertya elkísérte az embereket a bölcsőtől a sírig-írta Móser Zoltán.

Kereszteléskor az újszülött mellett világított, hogy távoltartsák a gonosz, rossz szellemeket. Amikor a fiatal anya először ment a templomba az úgynevezett egyházkelőre vagy avatásra, szintén szentelt gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, „hogy annak fényénél múljon ki a világból”, segítve így őt az elmenetelben.

Viasz a kilincsen

A kiszombori asszonyok a szentelésről hazaérve a gyertyából egy csipetnyit a kilincsre tettek, hogy mindig békesség legyen a háznál, és megveregették vele a gyümölcsfákat, hogy szépen teremjenek -írja a Magyar Kurír. A Szeged környékiek a gyertyaszentelésről hazatérve a kilincsre is helyeztek egy kis darabot a gyertyából, hogy békesség legyen a házban -írta 2019-ben a Dunaújvárosi Hírlap. Délvidéki hagyomány volt, hogy a kisgyermek hamarabb megtanul beszélni, ha az ünnepi szentelt gyertyából egy parányit a nyelve alá tesznek.

Andrea Mantegna: Jézus bemutatása a templomban. forrás: Wikipedia

A gyertyaszentelő elvitte a karácsonyt, ez azt jelentette, hogy innentől már a farsangi időszakra koncentráltak az emberek. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 1092 óta kötelező egyházi ünnep.

II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává is.

A gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe jelzi a tél végét, tavasz kezdetét, átível a sötétségből a fénybe. Pozitív jelentéstartalmú, hiszen egyúttal köszönetnyilvánítás is Jézusnak, hogy megérkezett Messiásként a földre.