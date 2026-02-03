Gyertyaszentelő Boldogasszony napja: a kisgyermek Jézus bemutatása a templomban és a fény ünnepe

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján Mária és József, Jézus szülei bemutatták Jézust a jeruzsálemi templomban. Ekkor találkoztak Simeonnal. Simeon Jézust „a világ világosságának” nevezte és megáldotta.
Gyertyaszentelő ünnepén találkozott Jézus és Simeon
Jézus és Simeon
És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélõ vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala õ rajta.És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És õ a Lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék szülõi, hogy õ érette a törvény szokása szerint cselekedjenek,(...)És megáldá õket Simeon, és monda Máriának, az õ anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, a kinek [sokan] ellene mondanak… (Károli Gáspár fordítása, Szent Biblia)
Tehát Simeon felismerte Jézusban a régóta várt Messiást.
A templomi gyertyaszentelésnél a gyertya Jézust jelképezi, ő lesz a fény a sötétségben. És Jézus önmagát felemészti azért, hogy másoknak szolgálhasson. A gyertyaszentelés szertartása előtt minden tüzet eloltottak, az új tüzet megáldották, az áldott tűzről a gyertyákat meggyújtották, majd azokat körbehordozták. -írta 2005-ben a Nógrád Megyei Hírlap.
Varságon így zajlott le a gyertyaszentelés szertartása:"A gyertyaszentelés miatt az emberek ezen a napon igyekeztek időben odaérni a templomba. Előzőleg a boltban, vagy a plébánián vásároltak gyertyákat, amelyeket magukkal vittek a misére. Egy szál gyertyát meggyújtottak, és égő gyertyával a kezükben álltak templomi helyükön. A pap az oltártól indulva elhaladt a padsorok között és jobbra-balra fordulva szenteltvizet hintette a padok felé. Közben a kántor vezetésével zengett az ének a negyven nappal korábban földre érkezett világ világosságáról" -írta meg Bárth János néprajzkutató.
Amikor a pap visszaérkezett az oltárhoz, az emberek elfújták a kezükben tartott gyertyákat, és elkezdődött a mise.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!