Digitális aggyal szerelt, egy szem sónál is kisebb robotokat alkottak

A Pennsylvaniai Egyetem és a Michigani Egyetem kutatói megépítették a valaha létrehozott legkisebb, teljesen programozható autonóm robotokat. Az még rendjén lenne, hogy képesek folyadékban úszni, érzékelni a környezetüket, önállóan reagálni és hónapokig működni, de ráadásul – nem elírás! – darabonként mindössze egy amerikai centbe, vagyis egy pennybe kerül az előállításuk.

Egy mikrorobot integrált szenzorokkal és számítógéppel elfér egy ujjlenyomat domborulatán (Forrás: Marc Miskin, Penn)

Nagyítás nélkül szinte nem is látható egy ilyen robot, nagyjából 200×300×50 mikrométeresek, tehát valójában még kisebbek is, mint egy szem só. Nem öncélú kutatásról van szó: mivel élő mikroorganizmushoz hasonló méretűek, ezek a robotok egy napon

segíthetnek az orvosoknak az egyes sejtek monitorozásában vagy támogathatják a mérnököket csúcstechnológiai gyártás során a mikroeszközök összeszerelésében.

A teljesen fényből táplálkozó-működő robotok hihetetlenül apró számítógépeket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy programozott útvonalakat kövessenek, sőt érzékeljék a helyi hőmérséklet-változásokat, és azokhoz igazítsák mozgásukat.

A munkáról a Science Robotics és a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban számoltak be. Fontos megjegyezni, hogy a korábbi apró gépekkel ellentétben ezek a robotok nem támaszkodnak vezetékekre, mágneses mezőkre vagy külső vezérlésre. (A technológia alapjául szolgáló korábbi Cornell-kutatás itt érhető el.)

„A korábbiaknál tízezerszer kisebb autonóm robotokat készítettünk” – mondja Marc Miskin, a tanulmányok vezető szerzője. „Ez teljesen új lépték a programozható robotok számára.”

Milyen technológiai gátak nehezítették eddig a mikrorobotok gyártását?

Az elektronikai cikkek mérete az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, de a robotika nem követte le ezt a fejlődést. Miskin szerint roppant nehéz egy milliméter alatti autonóm robotot előállítani.

A tudomány lényegében negyven éve megtorpant ennél a problémánál.

Mindennapi méretekben a mozgást a gravitáció és a tehetetlenség befolyásolják, mikroszkopikus szinten azonban elsősorban az adott felszínhez kapcsolódó erők a meghatározóak. A közegellenállás és a viszkozitás elsöprően fontossá válik, drámaian megváltoztatva a mozgás szabályait. Ebben a tartományban a hagyományos lábak vagy karok rendkívül sérülékenyek és nehezen legyárthatóak.