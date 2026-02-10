Kiszivárogtak gyerekek plüssmackókkal folytatott bizalmas beszélgetései

Joseph Thacker biztonsági szakértő megnézte a meglepően okos és drága játékot, ami mesterséges intelligenciát használ fel, hogy beszélgetni tudjon a gyerekekkel. Nagyszerű, mondta a kutató, hiszen így a gyerekek bármiről kérdezhetik a játékot, és okos, jó válaszokat kapnak tőle. A mesterséges intelligencia (LLM) által vezérelt csevegési funkció

lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy képzeletbeli barátjukként beszélgethessenek a gépi tanulással működő játékkal.

De nem is lett volna Thacker biztonsági kutató, ha nem nézte volna meg, milyen védelemmel látta el a Bondu, mesterséges intelligenciával hajtott játékokat gyártó cég a plüssmackót.

30 perc múlva kiderült, hogy bárki, aki egy bármilyen e-mail címmel bejelentkezik a Bondu weboldalára, a console.bondu.com-ra, az hozzáférhetett a gyerekek összes beszélgetéséhez. Joel Margolis kutató kollégájával kiderítették, hogy a cég – vélhetően nem rosszindulatból, nem adatlopás miatt – pusztán figyelmetlenségből nyitva hagyta adattárának kapuját mindenki előtt.

Margolis és Thacker kiderítette, hogy a védelem nélkül hagyott adatokhoz bárki hozzáférhetett, aki bejelentkezett a cég nyilvános weboldalára a Google felhasználónevével. Az adatok tartalmazták a gyermekek nevét, születési dátumát, családtagjainak nevét, a szülők gyermeküknek szóló beszédét, és ami a legnyugtalanítóbb, a gyermek és a Bondu – azaz egy intim, négyszemközti beszélgetésekre készült játék – közötti minden korábbi beszélgetés részletes összefoglalását és leiratát. Akkor több mint 50 000 csevegési átirat volt elérhető a nyilvánosságra hozott webes portálon keresztül, lényegében az összes beszélgetés, amelyben ezek a játékok „részt vettek”, kivéve azokat, amelyeket a szülők kézzel töröltek.

Amikor Thacker és Margolis figyelmeztették a Bondut a nyilvánvaló adatszivárgásra, a cég gyorsan letiltotta a konzolt. A Wired kérdésére Fateen Anam Rafid, a Bondu vezérigazgatója közölte, hogy a probléma biztonsági javításait „órákon belül elvégezték, majd szélesebb körű biztonsági felülvizsgálatot és további megelőző intézkedéseket tettek”.