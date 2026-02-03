Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

gdpreuropassdangerzonePDFmagánéletönéletrajzadatvédelem

Önéletrajz-kémkedés: hogyan védekezzünk a CV-nkbe épített nyomkövetők ellen?

Egyes önéletrajz-készítők és jelentkezőkövető rendszerek láthatatlan nyomkövetőket ágyaznak a PDF-formátumú önéletrajzokba, amelyek minden álláspályázaton végigkövetik a felhasználót.

Bíró Zoltán István
2026. 02. 03. 14:12
Forrás: Gemini Nano Banana Pro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Önéletrajz-sablonunk letisztult, profi, egyoldalas, szépen formázott PDF, de lehet egy „apró” hibája: olyasmit rejthetnek el benne a tudtunkon kívül, ami igazán nem kellene hogy ott legyen. Pici követőpixelt bújtattak el benne, ami kisebb, mint egy mondat végén lévő pont, mégis minden cégnél lebuktathat bennünket, ahová csak jelentkezünk.

Ez a tracking pixel (magyarul követőpixel vagy mérőpixel), amelyet gyakran web beacon (internetes jelzőfény) néven is emlegetnek.

A követőpixel lényegében egy láthatatlan, mindössze 1×1 képpont méretű, általában átlátszó grafikai elem, amelyet HTML-alapú e-mailekbe, weboldalakba vagy dokumentumokba ágyaznak be. Amikor a felhasználó megnyitja az adott tartalmat, a megjelenítő szoftver (például egy böngésző vagy egy levelezőprogram) automatikusan kérést küld a kép forrását tároló szervernek a fájl letöltése érdekében. Ez a szerveroldali kérés azonnal naplózza a megtekintés tényét, a pontos időpontot, a felhasználó IP-címét, valamint az alkalmazott eszköz és operációs rendszer típusát.

Mivel a pixel mérete és átlátszósága miatt észrevehetetlen, a folyamat a felhasználó tudta nélkül zajlik le, közvetlen adatcsatornát nyitva a küldő és a fogadó eszköze között.

Egy ilyen követőpixel megmutatja a szolgáltatás készítőjének, hogy mikor nyitottuk meg az álláshirdetésüket, hányszor néztük meg, vagy éppen melyik versenytársukkal flörtölünk még.

Miért kíváncsiak ennyire egyes vállalatok?

Ha egy hirdető tudja, hogy három másik ajánlattal is foglalkozunk, annak megfelelően jár el. Ha azt látja, hogy már sokszor megnyitottuk a hirdetését, akkor megérzi a kétségbeesés szagát. Nyilvánvalóan lépéselőnybe hozza a céget velünk szemben a tárgyalásokon.

Mekkora a kockázat itthon?

A megfigyelési technológiák alkalmazása a magyar és az európai piacra jelentkező felhasználókat is közvetlenül érintheti, de a kockázatok mértéke nagyban függ az alkalmazott eszközöktől. A hazai környezetben leggyakrabban használt hivatalos platformok – mint például az Europass vagy a nagy magyar állásportálok saját generáló rendszerei – alapvetően mentesek az ilyen típusú rejtett kódoktól.
Ennek elsődleges oka az Európai Unióban érvényben lévő szigorú adatvédelmi szabályozás (GDPR), amely a hivatalos szerveket és a jelentős piaci szereplőket is arra kötelezi, hogy tiszteletben tartsák a magánszférát, és ne alkalmazzanak engedély nélküli követőelemeket a dokumentumokban.

Ugyanakkor a hazai jelentkezők körében is egyre népszerűbbek a nemzetközi, gyakran előfizetéses önéletrajz-építő szolgáltatások. Ezek a platformok már jóval nagyobb eséllyel alkalmaznak olyan technikai megoldásokat, amelyek

visszajelzést küldenek a fájl megnyitásáról.

Amennyiben egy felhasználó ilyen külső oldalon készíti el, onnan linkeli vagy tölti le a pályázati anyagát, számolnia kell azzal, hogy a rendszer statisztikai célból rögzítheti a dokumentummal való interakciókat. Ez a gyakorlatban leggyakrabban akkor valósul meg, ha a jelentkező nem egy statikus fájlt csatol az e-mailhez, hanem egyedi webes hivatkozást küld el, amelyen keresztül a HR-es megtekintheti a profilját.

A hazai felhasználók számára a hagyományos, letisztult sablonok használata jelenti a legkisebb kockázatot.

Ha mégis külső sablont használnánk, így távolíthatjuk el a nyomkövetőket

Nyomtatás PDF-be: nyissuk meg az önéletrajzot, válasszuk a Nyomtatás parancsot, majd valódi nyomtatás helyett jelöljük ki a „Mentés PDF-ként” (vagy Microsoft Print to PDF) opciót. Ezáltal egy tiszta másolatot hozunk létre.

Használhatunk célszoftvert is: töltsük le az ingyenes, nyílt forráskódú Dangerzone-t, és futtassuk le rajta az online szerkesztőből származó PDF-et. Ez az eszköz minden rejtett adatot eltávolít, és teljesen újraépíti a fájlt.

A jó öreg megoldás

Készítsük el saját magunk az önéletrajzunkat Wordben vagy Google Dokumentumokban, és onnan exportáljuk. Érdemes óvatosnak lenni azokkal az online szerkesztőkkel, amelyek a nevünkben generálnak PDF-et.

Az önéletrajzunknak a képességeinket kell eladnia, nem pedig az álláskereséseink után kémkednie.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.