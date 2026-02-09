Császárok soha ki nem fakuló aranyselymét tudósok hozzák újra divatba

Koreai tudósoknak sikerült újraalkotniuk az ősi tengeri aranyselymet – azt a ritka, csillogó szálat, amelyet a római idők óta nagy becsben tartanak – egy parti vizekben tenyésztett egyszerű kagyló felhasználásával. A különleges esztétikai megjelenés visszaállítása mellett a kutatók azt is felfedezték, hogy a szövet miért nem fakul ki soha:

fényét nem festékanyagok, hanem a fényt megtörő mikroszkopikus struktúrák adják.

Ezt a nemes anyagot, amelyet egykor csak császárok és pápák viseltek, a koreai Pohangi Tudományos és Technológiai Egyetem (POSTECH) kutatói, Hvang Dongszu (Dong Soo Hwang) és Cshö Dzsimin (Jimin Choi) professzorok vezetésével hozták vissza az Advanced Materials és a ScienceDaily tudományos beszámolói szerint.

Miért tűnt el a tengeri selyem?

A tengeri selyem (bisszusz), amelyet „a tenger aranyrostjának” is neveznek, az ókori mediterrán világ legféltettebb textíliái közé tartozott, amelyet kizárólag nagyhatalmú személyek, császárok és pápák viseltek. A ritka anyag a Pinna nobilis (nagy sonkakagyló), a Földközi-tengeren őshonos puhatestű által kiválasztott bisszuszszálakból származik: ezekkel a szálakkal rögzíti magát a sziklákhoz. A csillogó arany fényéért, könnyedségéért és példátlan tartósságáért ünnepelt tengeri szövet „legendás selyemként” vált ismertté. Híres példa erre a manoppellói kendő (Volto Santo di Manoppello), Olaszországban őrzött évszázados ereklye, amelyről úgy tartják, hogy tengeri selyemből szőtték.

A tengeri szennyezés és az ökológiai hanyatlás miatt azonban a Pinna nobilis populációkat súlyos csapás érte, a fajt a kihalás szélére sodorták, így az Európai Unió teljesen betiltotta a kagyló betakarítását.

A POSTECH tudósainak figyelme az Atrina pectinata fajra, a Koreában élelmiszernek tenyésztett fésűs tollkagylóra fordult. A Pinna nobilishez hasonlóan ez a faj is bisszuszfonalakat termel a lehorgonyzásához. A kutatók felfedezték, hogy ezeknek a fonalaknak a szerkezete lényegében egyezik az eredeti tengeri selyemrostok fizikai és kémiai tulajdonságaival.