Tíz éve volt utoljára megfelelő állapotban a Pátkai-víztározó

A kutatók kiemelték, a tározó helyreállítása kulcsfontosságú a Velencei-tó jövője szempontjából, ehhez pedig az 1997 és 2015 közötti állapot lenne a legjobb referencia.

A Pátkai-víztározó, amely évtizedek óta kulcsszerepet játszott a Velencei-tó vízpótlásában, az utóbbi években súlyos ökológiai kihívásokkal nézett szembe. A Dr. Magyari Enikő, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének egyetemi tanára által vezetett csoport legújabb kutatásában modern paleoökológiai és geokémiai módszerekkel igyekezett rávilágítani a Pátkai-víztározó múltjára. A kutatók szerették volna megérteni, hogy mi áll a drasztikus vízminőség romlás mögött, és mit lehet tenni a tározó megmentése érdekében. A Hydrobiologia rangos szakfolyóiratban megjelent új tanulmányuk középpontjában a tározó elmúlt négy évtizedben tapasztalható ökológiai átalakulásának vizsgálata állt.

Vissza az „aranykorhoz”

Az Éghajlatváltozás Nemzeti Labor keretében formálódott kutatócsoport a tározóból kiemelt 54 cm hosszú üledékfurat elemzésével rekonstruálta a víztározó állapotát az 1983-as évektől napjainkig, hogy megértsék azokat a folyamatokat, amelyek a vízminőség romlásához vezettek.

Az üledékben megőrződött árvaszúnyog-maradványok, pollenek és az alkalmazott átfogó geokémiai analízis alapján három jól elkülöníthető korszakot azonosítottak:

1983–1997: A tározó kialakítását követő instabil időszak, amelyet az 1990-es évek elején a lecsapolás, majd a tározó újratöltése zavart meg. Az üledékben opportunista, oxigénszegény környezetet jelző árvaszúnyogok (Chironomus-fajok) domináltak, magas hordalékarány, alacsony biológiai produktivitás volt jellemző.

1997–2015 (referenciaállapot): Ez volt a tározó „aranykora”. A mezotróf víztestben a stabil vízszintnek köszönhetően gazdag hínárnövényzet alakult ki, javult a fenékvizek oxigénellátottsága. Megjelentek a hínárhoz kötődő, érzékenyebb faunaelemek (pl. Cladotanytarsus-fajok), nőtt az ökológiai sokféleség. A paleoökológiai és geokémiai adatok egybehangzóan azt mutatták, hogy ez volt a tározó legkedvezőbb ökológiai állapota. Mérsékelt tápanyagterhelés, vízinövényzet, stabil üledékképződés, kiegyensúlyozott fenéklakó (bentikus) közösségek voltak jellemzők. A kutatók ezt az időszakot jelölték ki hivatalos referenciaállapotként a helyreállításhoz.

2015–2022: A legfiatalabb rétegekben gyors ütemű vízminőségromlást, a szervesanyag-tartalom (TOC, TbN, TS) drasztikus növekedését tapasztalták, amely során a tározó oxigénhiányos, hipertróf állapotba került. Ezt a visszatért Chironomus-dominancia is megerősítette. A tömeges halpusztulás és a vízpótló funkció elvesztése a tározó 2024-es leürítéséhez vezetett.