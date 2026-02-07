Rendkívüli

Tíz éve volt utoljára megfelelő állapotban a Pátkai-víztározó

Elsősorban nem a mezőgazdasági tevékenység, hanem a nem megfelelő halgazdálkodás és a túlzott tápanyagterhelés áll az évtizedekig a Velencei-tavat is tápláló Pátkai-víztározó drasztikus vízminőségromlása mögött az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék legújabb kutatása szerint.

2026. 02. 07. 11:00
A Pátkai-víztározó régóta fontos szerepet játszik a Velencei-tó vízpótlásában, az utóbbi években azonban súlyos ökológiai kihívásokkal néz szembe Fotó: Csefalvay Katalin Forrás: ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
A kutatók kiemelték, a tározó helyreállítása kulcsfontosságú a Velencei-tó jövője szempontjából, ehhez pedig az 1997 és 2015 közötti állapot lenne a legjobb referencia.

A Pátkai-víztározó, amely évtizedek óta kulcsszerepet játszott a Velencei-tó vízpótlásában, az utóbbi években súlyos ökológiai kihívásokkal nézett szembe. A Dr. Magyari Enikő, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének egyetemi tanára által vezetett csoport legújabb kutatásában modern paleoökológiai és geokémiai módszerekkel igyekezett rávilágítani a Pátkai-víztározó múltjára. A kutatók szerették volna megérteni, hogy mi áll a drasztikus vízminőség romlás mögött, és mit lehet tenni a tározó megmentése érdekében. A Hydrobiologia rangos szakfolyóiratban megjelent új tanulmányuk középpontjában a tározó elmúlt négy évtizedben tapasztalható ökológiai átalakulásának vizsgálata állt.

Vissza az „aranykorhoz”

Az Éghajlatváltozás Nemzeti Labor keretében formálódott kutatócsoport a tározóból kiemelt 54 cm hosszú üledékfurat elemzésével rekonstruálta a víztározó állapotát az 1983-as évektől napjainkig, hogy megértsék azokat a folyamatokat, amelyek a vízminőség romlásához vezettek.

Az üledékben megőrződött árvaszúnyog-maradványok, pollenek és az alkalmazott átfogó geokémiai analízis alapján három jól elkülöníthető korszakot azonosítottak:

1983–1997: A tározó kialakítását követő instabil időszak, amelyet az 1990-es évek elején a lecsapolás, majd a tározó újratöltése zavart meg. Az üledékben opportunista, oxigénszegény környezetet jelző árvaszúnyogok (Chironomus-fajok) domináltak, magas hordalékarány, alacsony biológiai produktivitás volt jellemző.
1997–2015 (referenciaállapot): Ez volt a tározó „aranykora”. A mezotróf víztestben a stabil vízszintnek köszönhetően gazdag hínárnövényzet alakult ki, javult a fenékvizek oxigénellátottsága. Megjelentek a hínárhoz kötődő, érzékenyebb faunaelemek (pl. Cladotanytarsus-fajok), nőtt az ökológiai sokféleség. A paleoökológiai és geokémiai adatok egybehangzóan azt mutatták, hogy ez volt a tározó legkedvezőbb ökológiai állapota. Mérsékelt tápanyagterhelés, vízinövényzet, stabil üledékképződés, kiegyensúlyozott fenéklakó (bentikus) közösségek voltak jellemzők. A kutatók ezt az időszakot jelölték ki hivatalos referenciaállapotként a helyreállításhoz.
2015–2022: A legfiatalabb rétegekben gyors ütemű vízminőségromlást, a szervesanyag-tartalom (TOC, TbN, TS) drasztikus növekedését tapasztalták, amely során a tározó oxigénhiányos, hipertróf állapotba került. Ezt a visszatért Chironomus-dominancia is megerősítette. A tömeges halpusztulás és a vízpótló funkció elvesztése a tározó 2024-es leürítéséhez vezetett.

Nem mezőgazdasági tevékenység okozta

„Az eredmények rámutattak, hogy a vízminőség romlásának hátterében nem a környező területeken folyó mezőgazdasági tevékenység, hanem elsősorban a tározón belüli halgazdálkodás (intenzív etetés és halbetelepítés), valamint a befolyó vizek tápanyagterhelése állhat – emelte ki az eredményeket Tombor Eszter PhD-hallgató, a cikk első szerzője. – Ezek oka pedig erőteljesen kapcsolódik a globális klímaváltozáshoz, mely a térségben szélsőséges csapadékeloszlást eredményezett.”

A negatív hatásokhoz társul a tározót tápláló Császár-víz vizének elvezetése a patak felső szakaszán, ami miatt napjainkban a mederben magas a tisztított kommunális szennyvíz aránya.

Eredményeik fényében a szerzők kiemelték, hogy a Velencei-tó biztonságos vízpótlása érdekében elengedhetetlen a Pátkai-víztározó ökológiai rehabilitációja. A javasolt intézkedések között szerepel a körültekintéssel végzett kotrás, a horgászati tevékenység szabályozása, a ragadozó halak arányának növelése és a Császár-víz vízminőségének javítása, hogy a tározó újra elérhesse az 1997 és 2015 közötti stabil, egészséges állapotát.

