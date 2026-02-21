Hazai kutatás: mi formálja a serdülők kézügyességét?

A HUN-REN-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport 225 fiatal bevonásával végzett vizsgálata szerint hangszeres tapasztalat hiányában

az összetett kézmozgásokat elsősorban a biológiai érés határozza meg, míg zenetanulás esetén a gyakorlás időtartama válik döntő tényezővé.

A kéz finommozgásai – az ujjak gyors, pontos és összehangolt működése – egészen fiatal felnőttkorig fejlődnek. A folyamatban az idegrendszer és a mozgásszervrendszer érése, valamint a gyakorlati tapasztalat egyaránt szerepet játszik. Serdülőkorban azonban jelentős egyéni különbségek figyelhetők meg: azonos életkorú fiatalok biológiai érettsége akár évekkel is eltérhet egymástól.

Korábbi eredmények már jelezték, hogy a tapasztalat hatása különbözik az egyszerű, ismétlődő ujjmozgások és az összetett, koordinált mozgássorok esetében. A mostani kutatás arra kereste a választ, hogy a biológiai érés és a tapasztalat milyen súllyal befolyásolja a finommozgásos teljesítményt, figyelembe véve a hangszeres képzést, a mozgások összetettségét, a kézdominanciát és a nemi különbségeket is.

A kutatócsoport új vizsgálatában 225 serdülő (ebből 123 lány) vett részt. A biológiai érettséget ultrahangos csontkorbecsléssel határozták meg, amely pontos képet ad a vázrendszer fejlettségéről. A finommotoros tapasztalatot több tényező alapján értékelték: az életkor, a kézdominancia, valamint a hangszeres képzésben eltöltött évek száma alapján.

A teljesítményt speciális adatkesztyű segítségével mérték, amely képes rögzíteni az ujjak mozgásának sebességét és koordinációját. A résztvevőknek egyrészt maximális sebességgel kellett egyszerű, ismétlődő ujjmozgásokat végezniük, másrészt összetett ujjmozgássorozatokat kellett pontosan kivitelezniük.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy hangszeres tapasztalat hiányában az összetett finommozgásos teljesítményt elsősorban a biológiai érettség határozza meg: vagyis azok a serdülők,

akik biológiailag előrébb tartanak az érésben, jobban teljesítenek a komplex ujjkoordinációt igénylő feladatokban – függetlenül attól, hogy hány évesek.

Ezzel szemben az egyszerű, repetitív ujjmozgások sebességét leginkább az életkor jelezte előre, ami arra utal, hogy ezeknél a feladatoknál a gyakorlással járó általános tapasztalat és az idő múlása fontosabb szerepet játszik.