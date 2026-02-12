szent lászlóhorvátországhaláldélvidékmátraverebély

Szent László királyunk – a különleges uralkodó, aki csodákat tett

Szent László 1077 és 1095 között uralkodott. Nevéhez fűződik I. István fia, Imre herceg és Gellért püspök szentté avatása.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 02. 12. 16:49
Szent László király segíti a csatában harcolókat
Szent László király segíti a csatában harcolókat
Szent László idejében szilárdult meg újra igazán a központi hatalom Szent István 1038-ban bekövetkezett halála után. A király a törvények szigorában visszatért a Szent István-i időszakhoz, és a szemet szemért, fogat fogért elvet alkalmazta.

Szent László király segíti a csatában harcolókat
Szent László király segíti a csatában harcolókat

Szent László csodái

Szent László megerősítette az egyházat is, büntette azt, aki távolmaradt a misétől, és ő alapította meg a váradi, valamint a zágrábi püspökséget is. Szent László 1091-ben elfoglalta Horvátországot, amely így vált 1918-ig a Magyar Királyság részévé. Kiűzte az országra támadó besenyőket és a kunokat is. Amikor a magyarok a kunokkal harcoltak, akkor történt meg az a legendás eset, hogy egy kun harcos el akart rabolni egy magyar leányt. László üldözőbe vette őket, legyőzte a kun harcost és kiszabadította a lányt.

Több csoda is kötődik a nevéhez. Mátraverebélyen jegyezték fel azt a történetet, amikor vizet fakasztott. Egyszer, amikor az ellenség bekerítette őt és seregét, vitézeit tikkasztó szomjúság gyötörte. A király elindult felderíteni a környéket. Szög nevű lovát megsarkantyúzta, és egy tátongó szakadékot átugorva ért földet. Az első patkó nyomából víz fakadt. Harci bárdjával ezután megérintette a sziklát, és ott azon nyomban friss víz tört elő. 

Nemcsak a szomjazó katonáiról gondoskodott, hanem az éhezőkről is. Amikor a besenyők ellen harcoltak, megéheztek vitéz katonái. Szent László ekkor imádkozni kezdett, és a pusztában, ahol voltak, egy egész bivalycsorda jelent meg. A hagyomány szerint e csodatétellel gondoskodott Szent László a katonái ellátásról.

Szent László és az állatcsorda
Szent László és az állatcsorda

Szent László pénze

Egy alkalommal pedig a legenda szerint aranyat változtatott kővé. Azért történt mindez így, mert a kunok cselt eszeltek ki a magyar vitézek megtévesztésére. Aranyat szórtak a magyar harcosok elé, akik akkor már nem a csatával, hanem a kincsekkel kezdtek el foglalkozni, László azonban kővé változtatta az aranyakat. Ezt nevezték ezután Szent László pénzének.

Halála után is segítő erő maradt

László halála után is segítette a magyar vitézeket a néphagyomány szerint. Fejereklyéjét Váradon őrzik, ez a híres ereklyetartó a Szent László-herma.

Szent László hermája. forrás: OSZK
Szent László hermája Forrás: OSZK

Több mint 200 évvel László halála után a székelyek harcba indultak a tatárok ellen. Amikor a túlerő láttán elkeseredtek, imádkoztak Szűz Máriához és Szent László királyhoz.
 

Ekkor egy hatalmas lovag jelent meg a csatatéren aranykoronával a fején, fegyverrel a kezében, és egyedül rohant a tatárok közé, olyan hatalmas erővel, hogy az ellenség elolvadt, mint viasz a tűzben – a hadviselők szerint ez Szent László szelleme volt. A csata alatt a váradi templomban a szent koponyaereklyéje eltűnt, majd a győzelem után visszakerült a helyére – és az ereklye a csata idején „izzadt” a történet szerint. 

Szent László uralkodásának jelentősége:
1. László megvédte a királyság határait a kunoktól, besenyőktől és más támadóktól.
2. Sikeres hadjáratai révén megszilárdította a Délvidék, valamint a horvát–szlavón területek magyar fennhatóságát.
3. Harci és katonai erényei miatt a magyar lovagi hagyomány egyik mintaképe lett.
4. Törvényei és politikája pedig a keresztény értékek terjesztését szolgálták. 

Szent László harcai a kunokkal (részlet a Képes Krónikából)

„László király azt mondotta vitézeinek: »Jobb nekem, ha veletek együtt meghalok, semhogy rabságban lássam feleségeiteket és gyermekeiteket.« Így szólt és könnyezett; aztán vörös zászlójával elsőnek támadott a kunok táborára. Az Úr szétszórta a kunokat a magyarok színe előtt. László király így kiáltozott vitézeire: »Ne öljük meg ezeket az embereket, fogjuk el őket; hadd éljenek, ha megtérnek.« Kapolcs és a főemberek elestek, mások igen sokan rabok lettek; senki se menekült közülük, csak egy Eszembó nevezetű szolga.”

 

Részlet Szent László törvényeiből

12. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy meneküljön az akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza.
   14. Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen. 

 

