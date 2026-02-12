Szent László királyunk – a különleges uralkodó, aki csodákat tett

Szent László idejében szilárdult meg újra igazán a központi hatalom Szent István 1038-ban bekövetkezett halála után. A király a törvények szigorában visszatért a Szent István-i időszakhoz, és a szemet szemért, fogat fogért elvet alkalmazta.

Szent László király segíti a csatában harcolókat

Szent László csodái

Szent László megerősítette az egyházat is, büntette azt, aki távolmaradt a misétől, és ő alapította meg a váradi, valamint a zágrábi püspökséget is. Szent László 1091-ben elfoglalta Horvátországot, amely így vált 1918-ig a Magyar Királyság részévé. Kiűzte az országra támadó besenyőket és a kunokat is. Amikor a magyarok a kunokkal harcoltak, akkor történt meg az a legendás eset, hogy egy kun harcos el akart rabolni egy magyar leányt. László üldözőbe vette őket, legyőzte a kun harcost és kiszabadította a lányt.

Több csoda is kötődik a nevéhez. Mátraverebélyen jegyezték fel azt a történetet, amikor vizet fakasztott. Egyszer, amikor az ellenség bekerítette őt és seregét, vitézeit tikkasztó szomjúság gyötörte. A király elindult felderíteni a környéket. Szög nevű lovát megsarkantyúzta, és egy tátongó szakadékot átugorva ért földet. Az első patkó nyomából víz fakadt. Harci bárdjával ezután megérintette a sziklát, és ott azon nyomban friss víz tört elő.

Nemcsak a szomjazó katonáiról gondoskodott, hanem az éhezőkről is. Amikor a besenyők ellen harcoltak, megéheztek vitéz katonái. Szent László ekkor imádkozni kezdett, és a pusztában, ahol voltak, egy egész bivalycsorda jelent meg. A hagyomány szerint e csodatétellel gondoskodott Szent László a katonái ellátásról.

Szent László és az állatcsorda

Szent László pénze

Egy alkalommal pedig a legenda szerint aranyat változtatott kővé. Azért történt mindez így, mert a kunok cselt eszeltek ki a magyar vitézek megtévesztésére. Aranyat szórtak a magyar harcosok elé, akik akkor már nem a csatával, hanem a kincsekkel kezdtek el foglalkozni, László azonban kővé változtatta az aranyakat. Ezt nevezték ezután Szent László pénzének.

Halála után is segítő erő maradt

László halála után is segítette a magyar vitézeket a néphagyomány szerint. Fejereklyéjét Váradon őrzik, ez a híres ereklyetartó a Szent László-herma.