Tar Lőrinc történetét – mely 1411-ben esett meg- többféle forrásból is ismerjük. Egyrészt ő maga lediktálta egy dublini királyi jegyzőnek-ezt a kéziratot a Magyar Néprajzi Lexikon szerint a British Museum őrzi.

Tar Lőrinc pokoljárása

Tar Lőrinc Írországban járt

Másrészt szájról szájra terjedő monda keletkezett a történetéből. A Szent Patrik barlang a középkori hitvilág szerint egy olyan hely volt, ahol még életünkben bepillanthattunk a túlvilági életbe. Valószínűleg olyan mérges gázok és gőzök voltak ott, ami miatt egy olyan módosult tudatállapotot alakulhatott ki, amelyben látomásai támadtak a vándornak. Tar Lőrinc így mesélte el, mi történt vele a barlangban: Amint bezárult a Patrik-barlang ajtaja, két gonosz szellem erőszakkal próbálta őt visszatéríteni, ám a kereszt jelére rémülten elmenekültek. Újabb két kísértésnek is sikeresen ellenállt, majd megjelent előtte Mihály arkangyal, és feltárta előtte a purgatórium látomását.

Az ördögök a lelkeket gyötörték; Lőrinc felismerte halott ismerőseit és rokonait is köztük.

Távozásakor az arkangyal tanácsokkal látta el, miként szabadíthatja meg szerettei lelkét a szenvedéstől. Amikor vallomást tett, kérdezték tőle, testén kívül ragadtatott-e, de ezt nem tudta, hogy megtörtént-e. Arra emlékezett, hogy út közben kilenc gyertyát elégetett és evett is.

Lények a pokolban

Milyen meghökkentő dolgok történtek Lőrinccel a barlangban?

A sötétben imádkozva démonok támadták meg, ruháját szétszaggatták, de Jézus sebeire gondolva és a kereszt jelével elűzte őket. Egy öreg zarándok képében az ördög Jézus megtagadására próbálta rávenni, de Lőrinc ellenállt. Egy ismerős, csábító nő képében újra megjelent a démon, testi vággyal kísértve, de Lőrinc felismerte és elutasította.

Zöld ruhás alakban megjelent Szent Mihály arkangyal is, aki Lőrinc vezetője lesz a túlvilági látomásban. Egy csigalépcsőn leereszkedve meglátta a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, köztük ismerőseit, rokonait.

Az arkangyal elmagyarázta, hogy a lelkek bűneik következményeit szenvedik, és misékkel, jócselekedetekkel lehet rajtuk segíteni.