Tar Lőrinc pokoljárása

Tar Lőrinc létező személy volt, Luxemburgi Zsigmond király kedvelt embere. Tar Lőrinc arról lett híres, hogy elutazott Írországba, a Szent Patrik barlangba.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 02. 13. 12:58
Tar Lőrinc történetét – mely 1411-ben esett meg- többféle forrásból is ismerjük. Egyrészt ő maga lediktálta egy dublini királyi jegyzőnek-ezt a kéziratot a Magyar Néprajzi Lexikon szerint a British Museum őrzi. 

Tar Lőrinc Írországban járt

Másrészt szájról szájra terjedő monda keletkezett a történetéből. A Szent Patrik barlang a középkori hitvilág szerint egy olyan hely volt, ahol még életünkben bepillanthattunk a túlvilági életbe. Valószínűleg olyan mérges gázok és gőzök voltak ott, ami miatt egy olyan módosult tudatállapotot alakulhatott ki, amelyben látomásai támadtak a vándornak. Tar Lőrinc így mesélte el, mi történt vele a barlangban: Amint bezárult a Patrik-barlang ajtaja, két gonosz szellem erőszakkal próbálta őt visszatéríteni, ám a kereszt jelére rémülten elmenekültek. Újabb két kísértésnek is sikeresen ellenállt, majd megjelent előtte Mihály arkangyal, és feltárta előtte a purgatórium látomását. 

Az ördögök a lelkeket gyötörték; Lőrinc felismerte halott ismerőseit és rokonait is köztük. 

Távozásakor az arkangyal tanácsokkal látta el, miként szabadíthatja meg szerettei lelkét a szenvedéstől. Amikor vallomást tett, kérdezték tőle, testén kívül ragadtatott-e, de ezt nem tudta, hogy megtörtént-e.  Arra emlékezett, hogy út közben kilenc gyertyát elégetett és evett is.

Milyen meghökkentő dolgok történtek Lőrinccel a barlangban?

A sötétben imádkozva démonok támadták meg, ruháját szétszaggatták, de Jézus sebeire gondolva és a kereszt jelével elűzte őket. Egy öreg zarándok képében az ördög Jézus megtagadására próbálta rávenni, de Lőrinc ellenállt. Egy ismerős, csábító nő képében újra megjelent a démon, testi vággyal kísértve, de Lőrinc felismerte és elutasította. 

Zöld ruhás alakban megjelent Szent Mihály arkangyal is, aki Lőrinc vezetője lesz a túlvilági látomásban. Egy csigalépcsőn leereszkedve meglátta a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, köztük ismerőseit, rokonait. 

Az arkangyal elmagyarázta, hogy a lelkek bűneik következményeit szenvedik, és misékkel, jócselekedetekkel lehet rajtuk segíteni.

Tar Lőrinc történetét Tinódi Lantos Sebestény is feldolgozta 1552-ben, ő úgy írta meg, hogy Tar Lőrinc a pokolban találkozott Zsigmond királlyal is.

Tar Lőrinc az utazáskor 41 éves volt. Felkeresett más európai zarándokhelyeket, így Santiago de Compostellát is.

 Zsigmond királynak nagyon kedves embere volt, középnemes, aki a végletekig hű volt hozzá. Van olyan feltételezés, hogy útja nemcsak egyszerű zarándoklat volt, hanem titkos követségjárás is, mellyel Zsigmond külpolitikai kapcsolatait erősítette.

Tar Lőrinc pokoljárásának jelentősége:

1. Megmutatta, hogy a 15. századi magyar nemesség része volt az európai zarándok- és vallási kultúrának.

2. bizonyította az Írországgal való kulturális kapcsolatot.

3. és a keresztény hit erejét is.
 

Tar Lőrinc pokoljárása (részlet)

Lőrinc a hazug szavaknak ellenállva ismét Jézusban vett menedéket, és folytatta az imát. Az ördög, látva Lőrinc erős hitét, mérgében ráköpött, majd elkotródott. De szégyene nem tartott soká, mert egy Lőrinc számára ismerős, gyönyörű női formát öltve, mézesmázos beszéddel tért vissza újból, hogy megkísértse a vitézt. „Kedvesem! Emlékezz, mikor csak engem akartál, mikor vágyaimat tüzelted. Végre kedvünkre való időt és helyet találtunk vágyaink beteljesítésére.” Lőrinc felismerte a démoni fortélyt, és így felelt: „Tudhatnád, hogy egy zarándok nem mocskolja magát szeretővel. Nem is gondolom, hogy te azonos lennél azzal a nővel, akit messze Írországtól elhagytam. Te a sátán vagy, aki ellen a mindenható Istent hívom segítségül.” Ezekre a szavakra és a kereszt jelére az ördög eltakarodott, és a vitéz tüzes vágyai is kialudtak. 

 

Tinódi Lantos Sebestyén: Tar Lőrinc pokoljárása (részlet)

Énekben hallottam, vagy volt, vagy nem volt,
Tar Lõrinc hogy pokolba bément volt,
Egy tüzes nyoszolyát õ látott volt,
Négy szeginél négy tüzes ember áll volt. 

(…)

Nagy sok csodát Tar Lõrinc látott volt,
Egy tüzes kádferedõt ott látott volt,
Zsigmond császár hogy benne feredett volt
Mária király-leányával ott forgódik volt. 


 

