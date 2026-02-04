Vakok láthatják önmagukat a magyarul is tudó, mesterségesintelligencia-tükör segítségével

A világtalanok álma önmaguk „látása”, és most ez valóra vált: már Európában is elérhetőek azok a mesterséges intelligenciával működő megoldások, amelyek segítenek virtuális tükörben megpillantani magukat.

Egy indiai származású vezérigazgató cége, az Envision a képfelismerés és az intelligens adatfeldolgozás segítségével ért el jelentős technológiai áttörést. „Tükrük” nem csupán leírja a képet, hanem visszajelzést, összehasonlításokat és tanácsokat is nyújt világtalan használóinak.

Karthik Mahadevan, az Envision vezére a BBC-nek elmondta, a 2017-ben kezdődött fejlesztés az évek során folyamatosan fejdődött. „Amikor elkezdtük, a rendszer csupán egy rövid, két-három szavas mondatot tudott megfogalmazni” – magyarázza egy terjedelmes angol nyelvű videóban.

Az Envision eredetileg okostelefonos alkalmazásként indult, amely lehetővé tette a vakok számára, hogy karakterfelismerés (OCR) segítségével hozzáférjenek a nyomtatott szövegekben található információkhoz.

Az évek során fejlett mesterségesintelligencia-modelleket integráltak okosszemüvegeikbe, és létrehoztak egy digitális asszisztenst, amely segít a világtalan felhasználóknak tájékozódni a vizuális világban.

Vannak, akik olyan praktikus célokra használják, mint például a levelek elolvasása vagy a vásárlás, de minket is meglepett, hogy mennyi vásárló hívja segítségül a szoftvert a sminkeléshez vagy az öltözékének összeállításához.

Lucy Edwards, a bevezetőben említett világtalan tartalomkészítő a BBC-nek elmondta, hogy mindez mennyire megváltoztatta az életét. „Tizenkét éve nem láttam az arcomat. Most csak készítek egy fotót róla, és megkérem a mesterséges intelligenciát, hogy írja le az összes részletet, vagy akár pontozza a megjelenésemet egy tízes skálán.”

Nem olcsó, de elérhető

Az Envision Ally okoseszköz és az Ally Solos technológia beszerzése Európából, így Magyarországról is megoldható, ám a hardver és a szoftver elérhetősége eltérő. Az „MI tükör” funkció okosszemüveg nélkül is használható, az alkalmazás letölthető az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.