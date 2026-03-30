Török Bálint - a magyar főúr, aki a Héttoronyba zárva halt meg

A Török család tekintélyét mutatja, hogy a 16. század elejére már örökös bárói ranggal rendelkeztek, később pedig grófi címet is szereztek, így Bálint már jelentős társadalmi és vagyoni háttérrel kezdhette pályáját. Török Bálint apja halála után fiatalon, mindössze tizenkilenc évesen lett nándorfehérvári bán, ám az 1521-es ostrom idején nem tartózkodott a várban, amely végül török kézre került.

A vereség miatt őt tették felelőssé, és jószágvesztésre ítélték, ami miatt egy időre kegyvesztett lett. Török Bálint ezt követően Erdélybe menekült, ahol Szapolyai János szolgálatába állt, és ezzel megkezdődött katonai és politikai pályájának felemelkedése. Részt vett az 1526-os mohácsi csatában II. Lajos testőreként, majd a csata után kialakuló kettős királyság időszakában gyorsan az ország egyik meghatározó hatalmi tényezőjévé vált.

Szapolyai híveként fontos tisztségeket kapott, többek között temesi ispán és főkapitány lett, és aktívan részt vett a déli harcokban. A források szerint személyesen is kitűnt harci cselekedeteivel: például ő ölte meg a szerb felkelők vezetőjét, Cserni Jovánt, amiért jutalomban részesült. Ugyanakkor politikai pályáját a gyakori pártváltások jellemezték. Egy időben I. Ferdinánd oldalára állt, aki bőkezű birtokadományokkal jutalmazta, majd ismét Szapolyaihoz csatlakozott, akitől többek között Hunyad várát és Debrecent kapta meg.

A korszak anarchikus viszonyait kihasználva Török Bálint hatalmas birtokvagyont épített ki, amely a Dunántúlra, a Felvidékre és az Alföldre is kiterjedt. Megszerezte többek között Csesznek, Gesztes, Nyitra és a csurgói uradalom területeit is, így a 1530-as évekre az ország egyik leggazdagabb és legerősebb főurává vált. Birtokai nemcsak gazdasági erőt, hanem komoly katonai hátteret is biztosítottak számára, és Somogy megye egyik legmeghatározóbb földesurává emelték. Hatalmát sokszor erőszakos eszközökkel növelte, ami miatt kortársai között is ellentmondásos megítélésű volt.

Török Bálint Izabellával, János Zsigmonddal, Fráter Györggyel és egy főúrral Szapolyai halála után

Török Bálint Buda várának elfoglalásakor esett fogságba