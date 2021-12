Paks II megtérülése: a rögvalóság helyretette a baloldalt

Nos, ennyi be nem vált jóslat után maradjunk továbbra is szigorúan a számoknál! Anno, 2015 végén a magyar kormány nyilvánossá tette a Rothschild-bankház által készített elemzést, amely szerint 57 euró/megawattóra áramár esetén a beruházás első évétől az erőmű bevételei az összes költségre fedezetet fognak nyújtani. A kormányzati nyilatkozatok szintén hasonló számokról szóltak: Paks II termelési egységköltsége a teljes, hatvanéves üzemidőre számolva mintegy 55 euró/megawattóra körül lesz. A projekt megtérülését az Európai Bizottság lezárult vizsgálata is alátámasztja, hiszen az eredmények szerint a két új blokk visszahozza a befektetett tőkét és jelentős profitot is fog termelni a tulajdonosnak, a magyar államnak. Ezen elemzés közzététele előtt, 2014 februárjában a Világgazdaság című lapban publikált számításaim szintén hasonló eredményre vezettek.

A felelős kormányzati kommunikáció és szakértői nyilatkozatok az elmúlt években következetesen arról szóltak, hogy az áramárak szükségszerűen növekedni fognak. Nos, ez mára bekövetkezett! Aktuális adatok szerint októberben a villamos energia havi átlagos nagykereskedelmi ára csaknem 200 euró/megawattóra volt, de egyes órákban megközelítette a 430 eurós értéket is! Hol van ez a balos „megmondóemberek” húszeurós vízióitól?!

Európa-szerte ilyen árakkal szembesülnek a fogyasztók. Ez abból adódik, hogy pontosan (a zöldek által is sürgetett) klímavédelmi célok elérése miatt várhatóan a szén-dioxid-kvótaárak magas szinten maradnak, miközben a következő években, évtizedekben éghajlatvédelmi és egyéb okok miatt hatalmas termelőkapacitás fog kiesni az európai rendszerből, ami borítékolhatóan szintén növelni fogja az árakat. Ez is azt mutatja, hogy bőven megtérül a Paks II atomerőmű felépítése és biztonságos üzemeltetetése.

Jávor Benedek, Szél Bernadett, Fekete-Győr András és az Energiaklub kénytelenek azzal szembesülni, hogy állításaikkal szemben az „olcsó” megújuló energiaforrások valójában – a megnövekvő menetrendtartó igény miatt is – csak egy, a mainál drágábban üzemeltethető energetikai rendszerbe integrálhatók.

Nem árt, ha a víziók mellett a „szakértő” politikusok rendelkeznek némi műszaki ismerettel is. Különben könnyen valósággá válnak a német és osztrák katasztrófavédelem által bemutatott képsorok.

És egy ilyen tartős áramkimaradás hatását Európában sajnos mindenki meg fogja érezni.

A szerző atomenergetikai szakértő

Borítókép: A Paks II. Zrt. logója. Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba