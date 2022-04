Katasztrófakakukkolók

Levelet írt a Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Orbán Viktornak, amelyben részletesen kifejtette, hol tart most a szektor. Nos, érdekes anomáliára bukkantam a szöveg olvasásakor: Kincses ugyanis azt írta, „történelmi jelentőségű” mind az óriási béremelés, mind a hálapénz kivezetése és az ezzel kapcsolatos intézkedések, ugyanakkor „az ellátás minősége, teljesítménye ezt nem követte, a páciensek a szolgáltatással nem lettek elégedettebbek”, tehát végső soron a reményeket egyik intézkedés sem váltotta be.

Ássunk egy kicsit a mélyére ennek a kijelentésnek. Vegyük először is sorra, hogyan alakulnak az orvosi bérek mostanában. Egy kezdő orvos alapbére 2010-ben, tehát amikor az Orbán-kormány nyolc évi szocialista–szabad demokrata kormányzás után átvette az ország vezetését, egészen pontosan 129 500 forint volt, húsz éve a területen dolgozó kollégája 165 785 forintot vitt haza fizetésnapon, harmincéves tapasztalattal bíró társai 225 425 forintot, a negyven éve, tehát jóformán egy fél életet ledolgozó szakemberek pedig 262 345 forintot. Zárójelben és tényleg csak suttogva merem megjegyezni, hogy a most az egészségügy és az oktatás „gyalázatos” állapota miatt sírdogáló ellenzéki szavazók azt az embert akarták visszahelyezni a hatalomba, aki konkrétan éhkoppon tartotta az orvosokat. Na, de eljött 2022 is, amikorra eképpen változtak meg az orvosi bérek: a kezdők alapbére 619 053 forint (majdnem hatszorosa a Gyurcsány-éra alatt adott juttatásnak), egy húsz éve a pályán dolgozó doktor 1 342 511 forintot kap, a harmincéves tapasztalattal bírók 1 615 243 forintot, míg a negyven éve pályán lévő szakemberek 2 142 051 forintot visznek haza havonta.