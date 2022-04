Madeira árnyai – IV. Károly halálának centenáriumára

A kettős Monarchia – hazánk egyik társadalmi, gazdasági aranykorát követően – megsemmisült, maga alá temetve a történelmi Magyarországot is.

Kevésbé ismert viszont, hogy ezek a csapások a királyt is megtörték: hívő, antifarizeus katolicizmusa folytán Károly igen komolyan vette a koronázásakor tett esküjét, amely a magyar alkotmányosság, területi integritás, felekezeti és társadalmi béke megőrzését tartalmazta. Ebből következően – az akkori katolikus klérus véleményével összhangban – királyi hatalmát életre szóló hivatásnak tekintette.

Történeti közjogi hagyományainknak megfelelően lemondását lehetetlennek tartotta: a legnagyobb krízis idején, 1918 novemberében ezért csak uralkodói jogainak felfüggesztését deklarálta, egyúttal az ország államformájának megválasztását népszavazáshoz kötötte.

Történelmünk másképp alakult: a Károlyi-korszak 125 napját, a proletárdiktatúra 133 napja követte. Az előbb ausztriai, majd svájci internálásban élő király fájdalommal értesült az ekkori eseményekről, majd az 1919–1920. évi fehér különítményes megtorlásokról is.

Úgy tartotta, hogy a királyság visszaállítása, majd saját restaurációja a valódi béke záloga, amely egyszersmind a trianoni béke revízióját, Szent István birodalmának helyreállítását eredményezheti.

Ez állt két visszatérési kísérletének hátterében is, amelyek szintén kudarcba fulladtak. Az 1921. évi őszi magyarországi történések, különösen megalázó internálása nyomán a király hetek alatt megőszült, szívproblémái is támadtak. Ezt a folyamatot tetőzte be influenzája, amely csaknem kéthetes szenvedés után végzett vele. A király halála egyszersmind a magyar királykérdésre is pontot tett.

Mi maradt meg manapság Károly örökségéből? Kevéssé ismert, és igen paradox tény, hogy a király demokratikus elkötelezettségű ember volt. Síkra szállt a választójog bővítése mellett, és reformjai egyértelműen abba az irányba mutattak, hogy a birodalma még inkább alkotmányos monarchiává alakuljon. Döntései és szemlélete ‒ amelyet a borzalmas oroszországi fejlemények jelentősen befolyásoltak ‒ a demokratizálódás irányába ható lépéseket eredményezett.

A világháború borzalmait személyesen megtapasztalva stabil összeurópai béke megteremtésében fáradozott, amely kereteinek elképzeléseiben sajátos konvergens evolúció révén hasonló következtetésekre jutott, mint az atlantista szabadkőművesek: egy új, nyitottabb, transzparensebb államstruktúrában gondolkodott.

Döntő különbség volt ugyanakkor, hogy a császár és király ezt az új bázist alapvetően a keresztény erkölcsre kívánta alapozni.

Károly vonatkozó elképzelései legidősebb fia, Ottó koronaherceg politikájában éltek tovább, amely megalapozta a mai Európai Unió kereszténydemokrata ‒ sajnos mára teljesen erodálódott ‒ bázisát.

IV. Károly sorsa, politikája és nem utolsósorban emberi tartása révén méltó példakép lehetne napjainak közéleti szereplőinek is, amennyiben megértenénk Apponyi Albert gróf Károly halálakor megfogalmazott gondolatát: „Láthatjuk [...] mit vesztett Magyarország IV. Károllyal, kinek tiszta és szent emlékét mindörökké megőrzi a nemzet.”

A szerző történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa

Borítókép: IV. Károly király (Forrás: Wikipédia/Ferdinand Schmutzer)