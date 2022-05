Orbán Viktor ötödszörre miniszterelnök

Ha jobban belegondolunk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mekkora túlerővel szemben vívja azt a harcot, amellyel Magyarország alapvető nemzeti érdekeit védelmezi, akkor erről a helytállásról csakis a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk. Időnként beszélni kell arról, hogy olyan miniszterelnökünk van, akihez hasonló nem mutatkozott az elmúlt harminc évben.

A szervilizmus igaztalan vádját is vállalom, amikor – egyszerű írástudóként – nagyra értékelem Orbán Viktor bátorságát, évtizedek óta tanúsított következetes politikai munkáját. Felismeri a hazánkra és térségünkre leselkedő veszélyeket, és nemegyszer szembemegy a balliberális irányítástól szenvedő Európai Unió diktátumaival. A miniszterelnök nemcsak az EU-val, hanem annál is hatalmasabb erőkkel dacol.

Az EU ugyanis nem a maga ura. Egyértelműen az Egyesült Államok − Bogár László szerint a „nem létező” globalista háttérhatalom − elvárásait teljesíti, vagyis egyfajta bábuszerepet vállalva hozza a döntéseit, s ezekről még véletlenül se kérdezi meg Európa polgárainak véleményét.

Ez a fajta függőség elképesztő helyzeteket teremt. Most például azt a zavarodottságot, amelyet az oroszokkal szembeni olajembargó vonatkozásában az amerikai irányváltás okoz. Mi is történt? Az embargó bevezetését eredetileg az Egyesült Államok követelte az uniótól, mire a közösség – mintha a saját ötlete lenne – nyomban szorgalmazni kezdte a dolgot, lehetőleg minden tagországra kötelezően kiterjesztve. Az embargót több lépésben történő szigorításokkal kívánta alkalmazni – most éppen a hatodik szankciós csomagnál tartunk.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője szerint e csomag része az Oroszország elleni teljes olajembargó. A hétgyermekes szőke hölgy kijelentette, hogy az Európai Unió jövője Ukrajnában is íródik. Hozzátette, hogy minden orosz olajat szeretne kitiltani Európából.

Orbán Viktor kezdettől fogva jelezte, hogy hazánk kitettsége az orosz gáztól és kőolajtól olyan mértékű, hogy anélkül bedőlne a magyar gazdaság. A hatodik csomag tervét sem hagyta szó nélkül. Azonnal levelet intézett Ursula von der Leyenhez, amelyben leszögezte, hogy a csomagot Magyarország nem hajlandó támogatni. A levélben többek között ez áll:

Ha a bizottság ragaszkodik javaslatának elfogadásához, akkor teljes felelősséget kell vállalnia az európai integráció történelmi kudarcáért.

A történet izgalmas fordulatot vehet azt követően, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter kijelentette: fel kell hagyni az energiaszankciókkal, mert azokba belerokkanhat Európa, és azokat Amerika is megsínylené. Az EU azonnali tilalma – szerinte – megemelné a globális olajárakat. Ha ez a vélemény Amerika kormányzati álláspontjává válik, az EU kénytelen lesz felülvizsgálni eddigi radikális intézkedéseit. Kénytelen lesz ezt tenni, mert miként korábban, most is követnie kell az Egyesült Államok útmutatását. És akkor ismét bebizonyosodik – mint már annyiszor −, hogy az unió balliberális vezetésével ellentétben megintcsak Orbán Viktornak lett igaza.