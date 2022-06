Hatalmas csapást kapott a bírósági aktivizmus

Az élet védelme szempontjából – ez ügy kapcsán most elsősorban a meg nem született gyermekek életének védelméről van szó – a bíróság döntése felmérhetetlen jelentőségű. Miközben az életvédők ennek joggal örvendenek, az abortusz­ipar hívei pedig vad tüntetéseket szerveznek, ne feledjük el, hogy ezzel a 6:3 arányban meghozott ítélettel a bírósági aktivizmus is hatalmas csapást kapott. Ennek pedig óriási a gyakorlati jelentősége, mert a nemzetközi szervezeteknek lehet, sok esetben van is bírósága, s hovatovább ezekben is napi gyakorlat a törvények önkényes értelmezése. Ezen a csatatéren is folyik a globalizmus harca a nemzeti szuverenitás ellen. A washingtoni döntés tehát a mi szemünkben élet- és nemzetvédelem egyszerre.

A szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke

Borítókép: A zavargások (Forrás: Twitter)