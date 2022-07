Az álhír már jóhiszemű történet

Trump az oroszok – pontosítok: az orosz titkosszolgálatok – segítségével győzött a választásokon, s ezt Trump tudta, akarta, elfogadta. De ne mindig önmagunkat idézgessük, forduljunk most egy hamisítatlan hazai (szélső)baloldali portál amúgy kiváló cikkéhez! Íme, a Mérce írásának egyik, nekünk fontos részlete: „Az amerikai demokrata párti szavazók kedvenc konteója évekig az volt, hogy Donald Trump összejátszott az orosz hatalommal, aztán mikor kiderült, hogy az egyik fő informátor hazudott, a »tények« többsége pedig hamis, akkor jó néhány sajtóorgánum lapult – ezt a The Washington Post gyönyörűen dokumentálta egyébként.”

S álljon itt, hogyan is mosta ki a The Washington Post a liberális amerikai sajtó mocskát egyetlen mondattal. Íme: „Hannity, Trump és hozzátartozóik azonban egy toronymagas papírköteggel állnak szemben. A szenátus hírszerzési bizottságának jelentése közel ezeroldalnyi részletet tartalmaz arról, hogy az úgynevezett oroszországi összejátszással kapcsolatos álhír jóhiszemű történet volt.”

Az álhír „jóhiszemű történet volt”. Hát igen. A liberális hazugsággyár mindig „jóhiszemű”, a liberális becstelenség és aljasság maga a becsület és tisztesség. Így lesz majd a mostani koronatanú, Cassidy Hutchinson néhány év múlva csupa jóhiszeműség és becsület. A 444 pedig a legkisebb skrupulus nélkül fog majd bele valami új sztoriba, ami teljesen „kikezdhetetlen” lesz, és megannyi „szavahihető tanú” fogja alátámasztani.

És ez így megy majd mindaddig, ameddig tűrjük, ameddig nem csinálunk rendet végre.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: Andy Jacobsohn)