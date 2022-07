Gyurcsány remegve várja a válságot

Orbán Viktor okozta egy személyben a magas inflációt, nem a háború, az árstop intézménye viszont nem old meg semmit, a rezsicsökkentés is ostobaság, mert mekkorát nőnek majd az árak, ha eltörlik, egyébként is több pénzt kellene adni a nyugdíjasoknak, a tanároknak, a rászorulóknak, mindenkinek, kivéve a fideszeseknek, mert ők lopnak, és ömlenének az uniós források, ha más lenne a miniszterelnök, ráadásul szándékosan gyengíti a kormány a forintot, hogy ne érezzük jól magunkat a tengerparton.

Ez ma a baloldali politika. És nagyon szomorú, de még mindig vannak követői. Egyre fogyatkozó létszámban, egyre rosszabb hangulatban, de még mindig vannak olyan honfitársaink, akik bedőlnek ezeknek a szövegeknek, akik várnak ezektől a pusztításban érdekelt közérzetrombolóktól valamit.

Pedig nagyon úgy tűnik, nem kormány-, hanem ellenzékváltó hangulat van az országban. Miközben látszólag egyre sikeresebbnek tűnik a DK mindent maga alá gyűrő kisgömböctaktikája a baloldalon, egyre egyértelműbb a felismerés a nem kormánypárti szavazók körében is, hogy Gyurcsánnyal és a neki behódolt politikusi garnitúrával nem megy.

Az sem elképzelhetetlen, hogy érzi ezt a lotyaszájú böszme is, ezért fenyegetőzik. Kiknek szólt vajon az alábbi dermesztő közlekedési vízió: „Tisztességes ellenzéki politikus, párt soha nem ült be Orbán autójába. Nem javaslom, hogy közülük bárki most kéredzkedjen be!” Mit tudhat a szemkilövető a sajátjairól, no persze azon túl, hogy a kommunista holló igenis kivájja a kommunista holló szemét is, ha a szükség úgy hozza?

Nem jobb a helyzet a ma már csak nyomokban fellelhető moslékkoalíció egyéb tagszervezeteinél sem. Jakab Pétert, a nemzet hős traktorosává emelkedett „parizeust” az a Gyöngyösi Márton váltotta a megújulás jegyében a Jobbik élén, aki magas nyomású mosóval sem tudná lecsutakolni magáról az antiszemitizmus mocskát.

Vele aztán mit sem változott azon balliberális szavazók álláspontja, akik épp azért utasították el az összefogásnak hazudott színjátékot, mert az a DK és a Jobbik egymásra találásával kezdődött. A kimutathatatlan támogatottságú Párbeszédben pedig a tisztújítás jelentős minőségi ugrást is hozott. Képzeljük csak el, micsoda innováció, tobzódó politikai ötletelés szabadult el annak hatására, hogy a Karácsony Gergely–Szabó Tímea duót Tordai Bence és Szabó Rebeka váltotta. A szocialistákról pedig volt elnökük, Mesterházy Attila is azt állítja, hogy politikai értelemben a párt a haláltusáját vívja. És akkor még nem is beszéltünk a Momentumként megismert formáció tisztújításáról. Mindenesetre Fekete-Győr Andrásra még emlékezhetnek páran.

Az ő politikai pályafutása szép lassan kezd megfelelni pártja nevének, egy aprócska jelzőt még hozzábiggyeszthetünk. Nem egyszerű tehát ma ellenzékinek lenni Magyarországon.