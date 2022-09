Nagy kérdés, hogy mi lesz a most megfogalmazott ötpontos javaslatcsomag további sorsa. Nem lenne meglepő, ha a tagállamok nem kérnének a bizottság megoldási javaslataiból. Így volt ez már a korábbi válságkezelési javaslatok esetén is. Elutasították a tagállamok az illegális migránsok kötelező újraelosztására vonatkozó bizottsági javaslatot. Elutasították a késedelmes központosított ­uniós vakcinabeszerzést, és inkább a saját utat, a tagállami kétoldalú kapcsolatokon nyugvó beszerzési lehetőségeket részesítették előnyben. De így volt ez legutóbb most nyáron, amikor a tagállamok elutasították a bizottság által kötelezően előírandó 15 százalékos energetikai fogyasztáscsökkentésről szóló javaslatot. Most is könnyen erre a sorsra juthat a bizottság javaslata, mert félő, hogy az csak tovább súlyosbítaná a mostani helyzetet.

A legjobb rezsicsökkentés a béke. A fegyvernyugvás lehűtené a hiszterizált európai energiapiacokat, erősítené az energiaellátás biztonságát és csökkentené az európai polgárokat, családokat és vállalkozásokat sújtó terheket. Az Európai Bizottságnak, valamennyi uniós vezetőnek, politikusnak ezért minden erejével a béke, a fegyverszünet eléréséért kell, kellene dolgoznia. Ellenkező esetben félő, hogy a háború árát az európai polgárok fizetik majd meg a brüsszeli elefántcsonttoronyban ülő politikusok, a szankciópárti európai baloldal hibás helyzetértékelése és döntései következményeként.

A szerző az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója

