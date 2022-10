Paks nem lesz kísérletezések helyszíne

A kormány nemzeti konzultációjának hét kérdése közül kettő közvetlenül érinti a hazai atomenergia-alapú energiatermelésünk jelen idejű és jövőbeli ellátás- és üzembiztonsági, valamint fenntarthatósági kérdéseit.

Az egyik kérdés: ön egyetért-e a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankcióval? A másik: ön egyetért azzal, hogy a paksi beruházásra is terjedjenek ki a szankciós intézkedések? Muszáj azonban felvillantanunk a kérdések mögött megbújó szakmai és politikai valóságot, mert azoknak, akik kitöltik a nemzeti kérdőívet, tudniuk kell, hogy miről döntenek valójában.

Az Európai Bizottság 2022 májusában mutatta be azt a tervét, amelynek a végrehajtásával 2027 végéig felszámolnák az Európai Unió orosz energiafüggőségét. Nemcsak az orosz olajról és gázról való leválást segítené a frissített REPowerEU program, hanem a terv részeként a bizottság „technikai támogatást” biztosítana azoknak a tagállamoknak, amelyek az orosztól eltérő forrásból szereznék be a nukleáris fűtőanyagot. A Financial ­Times információi szerint az amerikai Westinghouse cég már fel is ajánlotta szolgálatait az érintett országoknak.

Micsoda véletlen egybeesés! Az orosz fűtőanyagok beszállítását ugyan jelenleg még nem sújtja szankció, azonban a fűtőanyagot szállító orosz repülőgépek a háború kezdete óta ki vannak tiltva az unió légteréből, és az ukrajnai háború miatt a vasúti szállítás is ellehetetlenült.

Ennek ellenére alternatív, EU-t elkerülő útvonalon működik a fűtőanyag-utánpótlás, de ki tudja, meddig. Jelenleg öt olyan uniós tagállam van, amelyik orosz tervezésű atomreaktorai működtetéséhez orosz tervezésű, gyártású fűtőanyagot használ: Csehország, Szlovákia, Bulgária, Finnország és Magyarország.

Az amerikai Westinghouse cég jelezte, hogy meg kívánja szerezni a hatósági engedélyt a nukleáris fűtőanyag beszállítására ebben az öt uniós országban, amelyek jelenleg a Roszatom­hoz tartozó TVEL nukleárisüzemanyag-előállító cégtől veszik a nukleáris fűtőanyagot. Tudnunk kell, hogy a Roszatom az úgynevezett nyomottvizes reaktorokra (angol rövidítésük: PWR) specia­lizálódott. Az ilyen elven működő reaktorok a világon működő összes reaktor mintegy kétharmadát alkotják, míg a Westinghouse a forralóvizes reaktorok (BWR) fő gyártója.