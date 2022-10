Szankcionáriusok a pácban

Emiatt támadják dühödten az erről szóló nemzeti konzultációt. Odáig mentek ismét, hogy demonstratíve meg is akarják semmisíteni azokat: a Momentum és a Jobbik el is akarja égetni a konzultációs íveket. Eszerint annyira ellenségei a betűnek, az írott véleményalkotásnak, hogy nem ismerik Heinrich Heine mondását: „Ahol könyveket égetnek, ott embereket is fognak.” Bizony, mert ahol írott szövegeket, íveket is tűzre vetnek, ott hasonlóra is képesek az elkövetők. Erre a történelemben sajnos bőven vannak példák. Leplezetlenül minden eszközt bevetnének, hogy a magyar emberek ne nyilváníthassanak véleményt a brüsszeli szankciós politikáról. De miért félnek ennyire a lakosság véleményétől? Azért, mert pácban lévő megbízóik érzik: terjedhet a ragály, és más uniós országokban is kedvet kaphatnak a polgárok, a nép – a démosz – megkérdezésére. És ez az ő demokráciafelfogásukba nem fér bele.

Borítókép: Gelencsér Ferenc bejelenteti, hogy elindul a Mometumnak a konzultációt begyűjtő – Gyújtósnak még jó lesz! – kampánya (Fotó: Facebook)