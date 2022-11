A korrupt ellenzék nem úszhatja meg

Számomra természetesen az egyik ősbűn nem más, mint hogy a volt kommunista, diktatórikus elnyomó rendszer vezérkara, elitje úgy élte túl és át a rendszerváltást, hogy semmilyen elmarasztaló ítéletben nem volt része, egészen a mai napig. A Biszku Bélával kapcsolatban elindult per is csak egy ügyes riportnak volt a következménye, miközben volt vérbírók, a titkosszolgálatok vezetői, kiemelten keménykezű kommunisták mind-mind megúszták még az erkölcsi számonkérést is.