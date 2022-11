Az oktatási reform szükségességéről

Eleve hárommillió ember kéri ki magának azt a pökhendi gyalázkodást, hogy a Fideszre a képzetlen, bugris bunkók szavaznának. Ismerős szavak ezek persze, képzetlen, bugris bunkó balliberális politikusok szokták szajkózni minden súlyos választási vereségük után. Az pedig, hogy az Orbán-fóbiája már a gondolkodását is kikezdte Bojárnak, a magánügye is lehetne, ha nem vádolná olyasmivel a kormányfőt, amire semmiféle bizonyítéka nincs. Nem is lehet, mert ő is nagyon jól tudja, hogy ha valami távol áll a miniszterelnöktől, az valaminek a züllesztése. Csupán züllött balos értelmiségiek gondolják ezt a saját sorsukból kiindulva.

A rendszerváltás után ugyanis a magyar értelmiség egy része úgy érezte, kizárólag ők tudnak európai színvonalú politikát csinálni hazánkban.

Többségük azóta eltűnt a süllyesztőben, a többiek a szedett-vedett ellenzék holdudvarában uszítanak a sikeressége miatt rendkívüli módon gyűlölt Orbán Viktor ellen. Érthetetlen, ­miért állt be közéjük az egyébként sikeres Bojár. De a sorozatos kudarcaiktól frusztrált kormánybuktatók szerencsétlenkedését anyagilag is támogató vállalkozó valamilyen általam ismeretlen okból kötelességének érzi a pedagógusok megmozdulásainak árnyékában is, hogy akár hitelességét is feláldozva terjessze a balliberális propagandát. Előre akkor vinné a pedagógusok ügyét, ha minél kevesebben dőlnének be neki.

Végül emlékeztetni szeretném a valóban jobbító szándéktól vezérelt kollégákat, hogy az átfogó oktatási reform nem egy még oly emelkedett pillanat műve. Következésképpen nem lehet sorozattüntetéseken kivívni. Ha ma minden érintett kijelöli küldötteit, akik a társadalom különböző rétegeiből beérkező jelzések alapján meghatározzák a megvitandó problémaköröket, és a lehető leghamarabb elkezdik ezek feldolgozását, akkor is évek telnek el, mire mindenki számára elfogadható, konszenzusos eredményre jutnak, amit törvénnyé lehet formálni. Hazudik tehát az a hangadója a tüntetéseknek, aki elhitette, hogy elérhető célja lehet a megmozdulásoknak például a Nemzeti alaptanterv megváltoztatása. Abban pedig biztos nincs egyetértés még a szakmán belül sem, hogy érdemes-e elölről kezdeni azt az áldatlan vitát, mi legyen kötelező olvasmány és mi nem.

Tudomásul kell venni, hogy a magyar társadalmat minimum kettéosztó törésvonal a pedagógiában is tetten érhető.

Nemzetiek és globalisták, szuverenisták és föderalisták mást gondolnak arról is, mi a XXI. századi műveltség, milyen képzettséggel kell rendelkeznie a jövő nemzedékének, milyen alapértékek mentén kell nevelni gyermekeinket. Egyik elképzelés sem életképes, ha nem érti meg a másik szempontjait, ha nem keresi azt a nemzeti minimumot, ami alapját képezheti egy közös cselekvési tervnek.

Gondolja végig minden tanult kollégám, mennyire törekszik megértésre és megegyezésre az, aki mindent kidobna az elmúlt tizenkét év eredményeiből pusztán azért, mert el akarja hitetni, hogy a kormány az akadálya a korszerű tudás korszerű módszerekkel történő átadásának. Rájönnek majd, hogy az utcai balhénak semmi köze a pedagógiához.

