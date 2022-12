Az ukrán menekültek védelme és társadalmi integrációja

A menekülteknek olyan elszállásolást kell biztosítani, amely közvetlenül előkészíti, illetve biztosítja a leendő munkahelyet és foglalkoztatást mindazoknak, akik ezt kívánják. Különösen fontos lenne a tehetségek felkarolása. A támogatások akkor is kifizetődnének, ha az érintettek végül mégis visszatérnek Ukrajnába. A külföldön szerzett képességek és jártasságok jól hasznosulhatnának az ország újjáépítésénél, de jót tennének az ukrán gazdaságnak is. Az ideiglenes menekültbefogadás háromfázisú eljárásának – 1. regisztrálás és gyorssegélyezés, 2. korai munka- és oktatási kínálatok, 3. az ideiglenes védelmi státus rugalmas kivezetése – fontos velejárója, illetve mellékhatása is van. Az ideiglenes befogadással párhuzamosan fennálló ­uniós menekültügyi rendszernek hatékonyan, más menedékkérők számára nyitottan továbbra is működnie kell.

A világ sok más területén szinte folyamatosan diszkriminációk, üldözések, és genocídium jellegű traumák állnak fenn, amelyek az ukrajnai háború hatására tovább eszkalálódhatnak. Nem utolsósorban olyan emberekkel is számolhatunk, akik a háborúba bonyolódó Oroszországból menekülnek el.

A szerző ny. egyetemi docens