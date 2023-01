Jézus szeret engem

Miért foglalkozom ennyit az Egyesült Államokkal? – kérdezheti joggal a kedves olvasó. Hiszen Amerika messzire van, miért fontos, hogy mi történik egy harmadikos kislánnyal, hogy szabad-e neki megvallani kereszténységét, szabad-e neki megváltoztatni különböző hormonkezelésekkel, műtétekkel a nemét? Valójában nagyon is lényeges dolgok ezek. Igaz, Amerika messzire van, de fontos, meghatározó része az egész világnak, különösen a nyugati világnak, amelyiknek mi is részei vagyunk. Ami ott történik, előbb-utóbb ide is elér. Van, ami oly gyorsan, mintha sugárhajtású repülőn suhanna, van, ami kicsit lomhábban, mintha tengerjáró hajón érkezne, s akad, amelyik vízbe dobott palackpostaként hánykolódik az óceánon, de előbb-utóbb az is partot ér Európában. S ha nem figyelünk, ha nem vagyunk éberek, akkor „felébredtek” leszünk mi is.

Nézzük csak: Skócia már sokkal közelebb van Amerikánál, ott például már négyéves koruktól eldönthetik a gyerekek, hogy fiúk-e vagy lányok – vagy valami mások. Igaz, ez még nem hivatalos nemváltás, azt egy új törvény értelmében viszont már 16 éves korukban megtehetik, mindenféle orvosi szakvélemény nélkül, de hasonló szabály van életben Dániában és Írországban is. És hány országból halljuk, hogy levetetik a feszületet az iskolákban az osztálytermek faláról vagy más hivatalos helyiségből, letakartatnak, elvitetnek Jézust ábrázoló, több évszázados festményeket, mert „sértik” a nem keresztényeket.

Szóval közeledik hozzánk a sötétség. Elég egy rossz döntés egy választáson, s máris olyanok veszik kezükbe az országunk irányítását, akik nem megállítani akarják ezt a feldúlt sötétséget, hanem terjeszteni. A magyarországi baloldalról van szó természetesen, akik önálló gondolat, innováció, távlatos gondolkodás hiányában, amióta csak léteznek, mindig szolgaian majmolják a „felvilágosult” Nyugatot vagy, amikor más szelek fújtak, a Keletet. Így volt ez a Tanácsköztársaság idején vagy 1945 után, Rákosi és Kádár alatt egyaránt.

Bogár Laci bácsitól tudjuk, hogy amikor Jacques de Larosière, aki akkor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója volt, miután sikeresen eladósították a szocialista Magyarországot, azt mondta a pártfőtitkárnak, hogy a játszmának vége, a parancsokat ezután nem Moszkvából, hanem Washingtonból kapják majd. Kádár válasza erre annyi volt: „Mi világéletünkben birodalmi s…ggnyalók voltunk. Észre sem vesszük, ha a birodalmi s…gget kicserélik előttünk. A feladatunk úgy is mindig ugyanaz. Az önök s…ggét is ugyanúgy fogjuk naponta háromszor tisztára nyalni, mint az előző birodalmakét, majd meglátják, hogy nálunk jobb kollaboránsokat keresve sem találnak!” Hogy igaz-e vagy sem, már sohasem tudjuk meg, de a magyarországi baloldal örök test- és nyelvtartását hűen kifejezi a történet.

Most is ugyanaz a keresztény-, nemzet- és családellenes nagy löttyös indulatot próbálják itthon lenyomni az emberek torkán, ami Amerikában és némely nyugat-európai országban már a mindennapok része. A sorosista dollármédiájukban alig telik el nap, hogy ne támadnák az egyházakat, a gyermekvállalást vagy a szuverén nemzeti gondolatot. Nem is titkoltan a brüsszeli és a washingtoni lobbik hatására gyalázzák a családvédelmi törvényünket, még úgy is, hogy azzal egyébként még a baloldali gondolkodású emberek többsége is egyetért.

A magyar parlamentben a baloldali frakciókból LMBTQ-képviselőcsoport alakult a minap, mondván, a magyar LMBTQ-társadalom az elmúlt években komoly jogfosztást szenvedett el az alaptörvény-módosítások és törvények következtében. Olyan messze van ettől, hogy azt követeljék, engedjük meg a gyerekeinknek, hogy akár a szülői beleegyezés nélkül vagy annak ellenére is hormonkezeléseket kapjanak vagy átoperáltassák magukat? Ha ők lennének kormányon, vajon hogyan döntenének ezekben a kérdésekben? Tudjuk jól, hogyan. Ahogyan a gazda parancsolja.

A kormányzástól szerencsére olyan messze vannak, mint Budapest Washingtontól, de az óvatosság azért nem árt. Nem árt, ha figyelünk arra, mi történik a világban, milyen szelek fújnak azokból a fenekekből, amelyeket aktuálisan nyal a hazai baloldal, akik számára azért van jó hírem is: Jézus nemcsak az amerikai Lydiát és a keresztény embereket szereti, hanem még őket is.