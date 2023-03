Egy zöldfülű kamuképviselő gyermeteg akciója

Itt azonban még koránt sincs a történetnek vége, mivel az ifjúkommunista tempójú mozgalmár a közösségi oldalán reagált a miniszterelnök meghívására. Azt írta, hogy szívesen elfogadja a meghívást, de csak akkor, ha magával vihet egy úgymond független újságírót, mivel szerinte „Orbán Viktor 13 éve nem áll szóba az újságíróként viselkedő újságírókkal és médiumokkal.” Itt az ideje tehát, hogy „kiálljon egy valódi, független újságíró elé” – így Bedő szaktárs. Tiszta a kép: a momentumos politikusnak az a meglátása, hogy mindazon újságírók, újságok, médiumok, akiknek a magyar miniszterelnök interjút adott, nem valódi újságok, tévék, rádiók, portálok és újságírók. Ez viszont rendkívül vakmerő állítás annak fényében, hogy a kormányfő elég sok interjút adott rangos külföldi médiumoknak, vagyis őket is kizárná a valódi újságírók közül. Bezzeg a hazai baloldali élpolitikusok! Azok aztán egyre-másra adják az interjúkat az őket „kérdésekkel provokáló” újságíróknak.

Elegendő Gyurcsány Ferencet, Dobrev Klárát, Karácsony Gergelyt és a többi vezető liberálbaloldali ikont említeni, akik permanensen nyilatkoznak a nem baloldali-független riportereknek. Vagy mégsem jól tudjuk? Hogy nemcsak interjút nem adnak, de még a megkeresésekre, kérdésekre, megszólításokra sem hajlandók reagálni? Ejnye, ezt biztosan nem tudja az ambiciózus momentumos képviselő, máskülönben eme kirekesztést nyilván nevezett baloldali figurák orra alá dörgölte volna. Annál is inkább megtehetné ezt, mivel Orbán Viktor soha nem akarta megalázni az őt mégoly provokatívan letámadó újságírókat sem, ellentétben a nevezett baloldali pártemberekkel, akik legtöbbször gőgösen levegőnek nézik az őket kérdezni próbáló polgári médiamunkásokat.

Javasoljuk tehát, hogy Bedő elvtárs-pajtás tegye közzé ugyanazt a bejegyzését, szövegét, némi módosítással, más nevekkel. Például imigyen: „Karácsony Gergely (vagy Gyurcsány Ferenc, esetleg Dobrev Klára) évek óta nem áll szóba az újságíróként viselkedő újságírókkal és médiumokkal.

Karácsony Gergely évek óta nem adott egyetlen interjút sem az őt »kérdésekkel provokáló« újságíróknak. Itt az ideje, hogy a főpolgármester (a DK-elnök, az árnyékkormány feje) sarkára álljon és kiálljon egy valódi újságíró elé. Propagandától mentesen.” Ha ezt leírná a kitűnni vágyó kezdő képviselő, talán jóvátehetné azt a sok idétlen sületlenséget, amit összehordott azonnali kérdés címén.

Pardon, még valami! Orbán Viktor – Karácsonnyal, Gyurcsánnyal, Dobrevvel ellentétben – egy évben több ízben is az újságírók elé áll nemzetközi sajtótájékoztatókon, Kormányinfókon, amikor addig kérdezgethetik a független-csontbalos újságírók, ameddig bele nem fáradnak. Eszerint a kamuképviselő a mai baloldali független újságírókat is csak kamuújságíróknak tartja. Ez már tényleg nagy baj, hisz akár meg is orrolhatnak rá ekkora sértéstől. És akkor nem fognak elmenni vele a miniszterelnökhöz, ahová a jelek szerint honatyához méltatlan önállótlansággal csak gardedámmal, kísérővel van bátorsága ellátogatni.

Borítókép: Bedő Dávid, a Momentum képviselője (Fotó: MTI/Kovács Tamás)