Modern kori Circus Maximus

Ahogy az eutanáziaprobléma gyökere is abban van, hogy korunk embere be akarja csukni a szemét a lét-nemlét nagy kérdése előtt. A halált csak mint izgalmat keltő híradást nézi, ha valami szörnyűséget mutat a média; de magánéletében elbújik előle. A kórházak egyes részlegeiben családunktól távol, magányosan várjuk a szomorú véget, az áldozatos ápolók kegyelmére bízva.

A többi témánál is felszínes közelítést tapasztalunk. Senki nem vitatja, hogy a születésszabályozás a megfelelő módon helyes, és vannak világnézeti elkötelezettségű emberek számára is módok arra, hogy csak a kívánt gyermekek szülessenek meg. Mindenki tudja, hogy a cölibátus nem dogma; vannak is a világegyházban példák arra, hogy a világ egyes területein úgy dönt a helyi egyház, hogy katolikusoknak is engedélyezi a papok házasodását, ahogy sok más keresztény felekezetnél egyébként lehetséges is. Ha valaki belegondol, az is világos, hogy a hivatások csökkenése nem feltétlenül ennek a következménye, hanem a vallásosság általános visszaszorulásának. Ami viszont elsősorban magának a hit gyengülésének s a kevés gyermek vállalásának tudható be. S nemcsak a katolikus népesség körében.

Ha nem válik általánossá a legalább három gyermek, akkor még a társadalmi reprodukció sem biztosított, nemhogy gyakori legyen, hogy egy (magát katolikusnak valló) személy tudatosan elhárítsa a házasságot s a gyermekvállalást. Hiszen korunkban a meddőség olyan tömegjelenség, hogy mindenképpen indokolt a nagyobb gyermeklétszámú családok támogatása, ahol ez lehetséges. Különben elfogyunk, elporladunk a népek tengerében. Megszűnik maga a társadalom. Sőt valójában igen nagy szükség lenne a társas elköteleződést segítő intézményekre, kapcsolatteremtő fórumokra is. Tudatosítva, hogy a kapcsolat nemcsak jog, de kötelességek vállalásával járó aktus is, ahol célszerű egymást előbb alaposan megismerni. Mert józanul ki kérdőjelezné meg, hogy az ideá­lis körülmény egy generáció felnevelkedéséhez az apa-anya harmonikus hátterével biztosított gyermekkor? Elég fájdalmas, hogy napjainkban oly sok az egyedülálló szülő mellett felnevelődő gyermek. Ami neki a legrosszabb, de aligha kívánatos a szülőjének sem.

Korunk szuperindividualizmusra nevelt polgára nehezen fogad el olyan eszméket, amelyek bizonyos áldozatot kívánnak tőle.

Haza, hit, család. Világosan megfogalmazta XVI. Benedek pápa még Ratzinger bíboros korában, hogy korunk hiánybetegségekkel küzd. Ránk telepszik egy átlagideológia, a maximális anyagi jólét keresése, ami végül is elszigetel, magányossá tesz. Kevés az igazán boldog ember. Scitovszky Tibor úgy fogalmazott, hogy örömtelen gazdaságban élünk.

A fejlett világ egyik fele hajszolja az anyagi javakat, s vá­gyait el nem érve boldogtalan, a világ jobbik része viszont, amely érzi a szolidaritás társadalmi imperatívuszát, egyfajta „ideo­lógiai jelzáloggal” terheli meg az örömét: nem szabad örülnöm, ha ennyi nyomorúság van a világban. Pedig meg kellene tanulnunk hinni abban, hogy a világ alapjában véve jó, és jó dolog lenni, és emberként élni. S ezt az örömöt kell szétsugározni embertársainkra is. Még napjainkban is, a háborús események árnyékában is.

A szerző professor emerita, közgazdász

