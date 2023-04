A nagy szürreális kabáthordási ügy

Miközben a szomszédunkban nemzetközi szakértők bevonásával, változatlan hevességgel dúl a borzalmas keleti szláv testvérháború és valamivel odébb bármikor eszkalálódhat a balhé a csipgyártás ellenőrzéséért (bocsánat, a tajvani emberek érdekében), a nyughatatlan Kim Dzsong Un is időről időre rátesz egy lapáttal a globális frusztrációra. Olyannyira, hogy nemrég a japánok és a dél-koreaiak is konferenciáztak egy közöset a lánglelkű észak-koreai vezető éppen aktuális mentális állapotáról és annak lehetséges következményeiről.

Ugyanis már nem arról van szó, hogy összevissza kísérletezgetnek, aztán a hazai partoktól nem messze belepottyan valamijük a vízbe, amitől megzavarodnak a halak, a hírekben egyre riasztóbb hatótávolságú rakéták röppennek fel. Persze Észak-Koreából elég nehézkesen érkeznek az információk és azokat is kellő óvatossággal illik kezelni, de azért jobb félni, mint megijedni. Már csak azért is, mert amíg a világ nagyhatalmainak vezetőiben egyelőre működnek a gombnyomogatással kapcsolatos gátak és fékek, abban egyáltalán nem lehetünk biztosak, hogy adott esetben ezeket megtalálja magában a szürreális horrorállam vezére is.

Azt mindenesetre tudjuk, hogy míg normális családapák mondjuk az állatkertbe viszik magukkal kilencéves leánygyermeküket, addig Kim Dzsong Un inkább egy jó kis rakétakilövésre. Az igazán érdekes persze az lenne, ha azt is megtudhatnánk, mit mond neki egy ilyen eseményen. Hogy tanuld meg megvédeni magad, vagy hogy amit itt látsz, az egyszer mind a tied lesz, a függönyt is beleértve, vagy mit? Mindenesetre azt majdnem teljes bizonyossággal tudhatjuk, hogy az egyik jeles alkalomkor a gyermek egy Christian Dior-kabátot viselt, amelynek a fogyasztói ára átszámítva nagyjából hétszázezer forint. Nyilván egy kilencessel a végén. Nincs is ezzel semmi baj, ha az ember lánya egy Svájcba menekülő norvég milliárdos utódjaként jön a világra, de Kim Dzsue apukájának országában ezért a viseletért úgy egyébként halálbüntetés jár. Frankón.

Ezért gondolom, hogy az a világ ott nem csupán rettenetes, de még szürreális is a tetejébe. Az ENSZ Világélelmezési programja szerint a kis híján huszonhatmilliós Észak-Koreában majdnem tizenegymillió ember alultáplált. Nem a pozitív önképéért folytat elkeseredett küzdelmet egy fitneszszalonban, hanem konkrétan éhezik. A lakosság hatvan százaléka a szegénységi küszöb alatt tengődik. Lötyögne rajtuk a Dior, mondhatnánk, amennyiben fekete humorral támadna kedvünk viccelődni. Mindez nem mondható el viszont a feltűnően jó húsban lévő Kim famíliáról, a családtagok vagyonát ötmilliárd dollárra becsülik. Halálbüntetés viszont nemcsak Dior-kabát vagy -bőrdzseki viseléséért jár az egyszerű földi halandónak, de fejvesztés terhe mellett szigorúan tilos belealudni Kim Dzsong Un beszédébe, és az is mehet a kimcsibe, aki nem portalanítja rendszeresen a minden háztartásban szériatartozék Kim Ir Szen-portrét. Ez utóbbi kihágást ugyan szerencsés esetben meg lehet úszni tizenöt év börtönnel is, de akinél például nagyobb mennyiségű amerikai, japán, dél-koreai médiaterméket találnak a felettébb éber hatóságok, annak nincs kegyelem. Az egyszerű birtoklás büntetési tétele szintén tizenöt év.

De nem ússzák meg azok sem, akik külföldi szlenget merészelnek használni, és amennyiben a gyermekeik ráadásul még a dél-koreai divatnak behódolva öltözködnek, akkor könnyen elválhatnak egy időre az útjaik. A szülőknek irány a börtön, a kölyköknek meg az átnevelőtábor. Ez utóbbiak olyan sikeresen működnek, hogy az elítéltnek viszonylag gyorsan szilárd meg­győződésévé válik, hogy valóban bűnt követett el, amikor belőtte magának a k-pop-sérót. Mindezt tudhatja a művelt világ, ha másoktól nem, hát a kevés sikeres szökés végrehajtói­tól. És mindez természetesen nem vonatkozik a mindenkinél egyenlőbb állatokra. A dinasztia tagjai halált megvető bátorsággal mérgezhetik magukat Hollywooddal és kosárlabdával, különös tekintettel Dennis (Féreg) Rodman munkásságára. Ám lehet, hogy mindez csupán nyugati propaganda. Vagy déli. Esetleg délnyugati. A fene sem bír már eligazodni ezekben a fake newsos időkben.

A családról egyébként elég keveset tudunk, még azzal kapcsolatban is a dél-koreai hírszerzésre kell támaszkodnunk, hogy a vezérnek három gyereke van, mint a mesében. Közülük az egyik keveredett most kabáthordási ügybe, és máris úgy emlegetik, mint lehetséges utódot az ország élén, ami azért, lássuk be, történelmi pillanat lenne. A diktátornő. Felkészül: Hollywood.