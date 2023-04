Az emberi faj válságát éljük

Minden ilyen esetnél érdemes megvizsgálni a mai világban, igazából miféle anyagi érdekek mozgatják ezeket a szándékokat? Hiszen ma minden e körül az aranyborjú körül forog.

A migráció érthető, a fejlett nyugati és amerikai politika következtében felégetett városokból, lerombolt országokból érkezők terelése óriási anyagi üzlet. Minden megkérdezett migráns elmondja, hány ezer, tízezer eurót vagy dollárt fizetett azért, hogy valaki kihasználja őt, és meggyőzze arról, hogy Európában a helye.

Még megbecsülni sem lehet, hogy a migránsválság kezdete óta hány ezermilliárd fordult meg, járt kézről kézre, ellenőrizetlenül, adózatlanul, véresen.

És mennyi lesz még, hiszen az üzletnek messze nincs vége. Ez az alig tízmilliós nemzet volt az első, amely megpróbált tárgyalásokat kezdeményezni arról, hogy az afrikai, közel-keleti nyomorba döntött országok újjáépítésére fordítsuk ezt a láthatatlan, de létező, elképesztő mennyiségű pénzt. Nagy sikoltozások lettek erre is. Ha megáll az emberáradat Afrikából, megáll az ebből származó haszon is.

Miféle embertől és Istentől elrugaszkodott aljas gondolkozás ez?!

A háború is érthető. A fegyvergyártók és fegyverkereskedők számára a keleti világ elpusztításával, a globális háborúk polgárháborúkká „silányosodásával” csökkent a haszon, már épp éhen haltak volna, amikor megváltásként kirobbant az ukrajnai háború. És újraindíthatták a gyilkológépeket, tölthetik a rakétákat. Időnként cinikus módon „humanitárius segítségként” feltüntetve, mintha az „oda ajándékozott” harci eszközöket nem kellett volna megvenni valakitől. Nyilván a gyártó is ingyen készíti, emberiességi meggondolásból. És akkor még ott a nyugati vagy amerikai tábornokok nagy része, akik egész életükben igazi bevetésre készülnek, most végre úgy érezhetik, eljött az ő idejük.

Nem akarnak meghalni ölés nélkül. És most tessék! Megint itt van egy alig tízmilliós nemzet, és akadékoskodik, a béke szükségességéről beszél.

Nem kellene ezeknek már végleg befogni a szájukat?!

Keressünk már valami okot. Legyen az a gyermekek védelmére született törvényük.

De itt már nagy baj van. A gyermekek szexuális nevelése, irányultságuk tudatos ferdítése, a gyermeklélek megégetése nem nagy üzlet. Nem látszik annak. És nem is az. Megélhetést ad pár tízezer szociálpedofilnak, de ez anyagi indoknak kevés. A nemátalakító műtétek körülötti biznisz is eltörpül a migrációs emberkereskedelem bevételei mellett. Nem beszélve a háborús haszonról. Itt a globális tőke nem szakíthat akkorát, hogy megérje neki ez az egész.

Nyugat-Európában pár év múlva szerencsétlen, testi és lelki értelemben átoperált, kapcsolat és nemzésképtelen egyedek fognak milliószámra zavartan forgolódni, ez megbénítja a munkájukat, kérdésessé teszi társadalmi szerepüket – kinek éri ez meg?

Meg tudja mondani valaki?

És ha így van, akkor százszor és ezerszer jobban kell nekünk, magyaroknak védeni ezt a példátlan törvényt. Mert ez már az anyagi haszon világán túl van. Haszon és érték teljesen elválik egymástól. Itt az alapvető emberi értékek, az emberi faj válságáról van szó, és ez a válság egy iszonyatos pusztulás képeit vetíti elő. Nem a fizikai pusztítás, az sok esetben megváltás lehet.

Ez a minden természet adta emberi érték feladása, és ezáltal magának a létezésnek a megtámadása. Értelmetlenül, betegesen.

Értelmetlen és beteges, hogy ez ellen az épeszű törvény ellen magukat civilizáltnak tekintő országok állnak össze, sorakoznak fel. Kizárólag a „fejlett” Nyugaton. Akkor nyerjünk erőt arról a vidékről, ahonnan ide érkeztünk annak idején.

És elnézést kérve a költőtől, írjuk át az intelmet: „vigyázó szemetek Keletre vessétek.”

Mert ott kel fel a Nap.

A szerző író, rendező