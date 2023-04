MI és a gyerekek

Nos, valóban nagyot szólt, a világ kivételesen jól reagált erre a minősíthetetlenül beteg ötletre, a luxusmárkára ugyanis össznépi harag zúdult. A céggel szerződésben álló hírességek egy része asztalt borított, az interneten futótűzként terjedtek az olyan képek és videók, ahol a márka különféle termékeit égetik el vagy hasogatják fel a tulajdonosaik, de befolyásos személyek is megszólaltak az ügyben, például Tucker Carlson, a Fox News műsorvezetője is megfogalmazta: „A bizonyítékok alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az amerikai társadalom legbefolyásosabb emberei között van egyfajta tolerancia a pedofília iránt, amelyet nem találnánk meg egy átlagos amerikai középosztálybeli családban.”

Sajnos Carlsonnak igaza van, a nyugati világ egy bizonyos szegmense relativizálni szeretné a pedofíliát, ezt a mondatot pedig még leírni is fájdalmas. Azt hiszem, az ominózus cég gyomorforgató ötlete is ez irányba mutatott, ám a világ kivételesen helyesen reagált. A luxusmárka eltüntette a képeket, nyilvánosan bocsánatot kért és letiltotta a kommentelési lehetőséget a közösségi felületein, hogy valamelyest csillapodjon a népharag. Kirekesztett lett, és ez a minimum, ami a történtek után következhet.

Aztán telt-múlt az idő, a harag elcsitult, a cég pedig piacra dobta újabb, gyerekpornómentes kampányát, Max Markson PR-szakértő szerint pedig a márka pozitív irányba változó megítélésében az MI játszhatott szerepet. Tudják, hogyan? Az elmúlt hetekben futótűzként terjedtek el bizonyos fotók az interneten, amelyeken Ferenc pápa olyan ruházatban van, mintha csak egy bronxi rapper lenne, de magyar politikusok, köztük Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor is kifutómodellként jelent meg a milliók által látott képeken. A mutatványnak mindenki felült, a sorozatot ugyanis a mesterséges intelligencia készítette, tehát nem valódiak, csak annak tűnnek. Na, de mi volt a közös ezekben a fotókban? Igen, az, hogy mindegyik szereplő a spanyol luxusmárka egy-egy darabját viselte. Az emberek pedig máris kedvet kaptak, hiszen milyen jópofa már ez az MI, jól bedőltünk neki, egyébként meg rém csinos az a kabát, gyorsan meg is rendelem a neten. Hát így. Viszlát, szexuális tárgyként ábrázolt gyerekek, aberrált fotósorozat, mindez már a múlté!

Bennem igazából csak egyetlen kérdés zakatol: miért pont ennek a cégnek a ruháit választotta ki az MI? Jó kérdés, igaz?

A mesterséges intelligenciát az ember azért fejlesztette ki, hogy elvégezzen helyette bizonyos feladatokat. Ennek egyik „őskori” elődje lehetett a gyárakban a robotizálás, vagyis hogy amíg korábban a fogkrémes tubusokra a kupakokat emberi erő, vagyis gyári munkások csavarták fel napi tizenkét órában, addig később ezt már egy robotkar végezte helyettük, ergó, nem kell megfizetni annyi munkást, a gyártásnak pedig nem kell leállnia este hatkor, mehet az üzem akár egész éjjel is. Mára az MI viszont továbbfejlesztve ezt a mechanizmust, nemcsak bizonyos feladatokat végez el helyettünk, hanem tanul, tervez, érvel és saját ötletei is vannak, tehát kreatív. A legmerészebb verziók szerint már az emberiség elpusztítására is törekszik, mindez pedig olyannyira valóság, hogy Steve Wozniak (az Apple társalapítója) és Elon Musk is aláírt egy nyílt levelet, amelyben a mesterséges intelligencia fejlesztésének átmeneti leállítását követelik a társadalom és az emberiség kockázataira hivatkozva.

Kanyarodjunk azonban vissza a gyerekekhez, és az ellenük, vagyis inkább értük folyó harchoz. A magyarországi gyermekvédelmi törvény egyik fő motivációja volt, hogy az óvodákba, iskolákba érzékenyítés címszó alatt ne mehessenek be előadást tartani a különféle szexuális kisebbségeket képviselő civil szervezetek – a szexuális nevelés ugyanis a szülők joga és feladata is egyben. Nos, az MI már ezt a társadalmi réteget is védelmébe vette, egy új Instagram-fiók ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével maszkírozza át drag queenekké az LMBTQ-ellenes amerikai politikusokat. Az oldal kezelője még egy kedves üzenetet is megfogalmazott: „[…] Ti hatalmon lévők, akik úgy tálaljátok a hamis narratívákat, mint egy túlfőtt parókát egy drag brunchon, hát jól figyeljetek: itt vagyunk, queerek vagyunk, és nem megyünk sehova…”

Azt hiszem, nem szorul külön magyarázatra: nagy a baj. Az Európai Unió persze egyik fő prioritásaként kezeli az MI fejlesztését, ezt írásba is adták. Eközben pedig támadnak minket, magyarokat, mert szeretnénk mindezektől (is) megvédeni elsősorban a gyerekeinket, de most már tulajdonképpen önmagunkat sem ártana.

Az uniós eljárás kapcsán Varga Judit úgy fogalmazott, hiába „ütnek, rúgnak, harapnak minket, ősszel új gyermekvédelmi intézkedések jönnek, Magyarországon lesz Európa legszigorúbb gyermekvédelmi szabályozása”.

Nem kétlem, hogy így lesz, az viszont elsősorban a szülők és a családok feladata, hogy egyrészt jó iránytűt adjanak a gyermekeik kezébe a világban terjedő ideológiákat és divatokat illetően, másrészt megtanítsák őket okosan, kizárólag a saját javukra fordítva használni az internetet. Túlzás nélkül állíthatom: ez a túlélésük záloga lesz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)