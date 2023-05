Gyurcsány kiadta a tűzparancsot

Az utóbbi napokban tele van az internet a 444 nevű „portál”-nál zajló felmondási hullám kapcsán különféle teóriákkal, szabadkozásokkal, elbagatellizálással és némi kárörömmel is. A belső harcokról nem tudok semmit, egyáltalán nem is érdekel, valahol mindig sejtettem, hogy előbb vagy utóbb, az internet eme mélységesen mély és sötét gödre önmagát emészti fel.

A 444-ről azt is tudjuk, hogy Soros tartja el, ezt annak idején Uj Péter sem tagadta.

Aztán néhány napja az is kiderült, hogy csapatuk egyik oszlopos tagja, Magyari Péter, a szakma újdonsült csúcsa, átigazolt a Válasz Online-hoz, aminek kapcsán több jobboldali orgánum is megírta: a váltással ők is csatlakoztak az amerikai pénzből finanszírozott portálok sorába. Az most mellékes, hogy Magyari Péter mára a „válaszos” újságírók számára az – idézem – „alaposság, igényesség és elmélyültség” magyarországi megtestesítője (ezt még leírni is szörnyű), korábban ez azért nem volt ennyire egyértelmű még számukra sem.

Ami ennél egy hajszállal álságosabb, az a vehemens tiltakozás és a jobboldal leokádása, amiért fel merte vetni, hogy esetleg a Válasz Online is külföldi forrásokat von be, hogy igazán szépen fogalmazzak. Merthogy ennek némileg ellentmond például az a 2020-as Kína-ostorozó cikksorozat, amelyet szabad szemmel is jól láthatóan az Egyesült Államok itthoni nagykövetsége támogatott. De azért Magyari kapcsán is kissé kilóg a lóláb, 2016 környékén még nem volt ennyire komoly szakmai tényező a Válasznál.