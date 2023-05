Lélegeztetőgépen a dollármédia és a dollárbaloldal

Magyarországnak 2010 óta nemzeti elkötelezettségű kormánya van, és ennek megfelelően a média egy része is a nemzeti érdekek mellett, azt támogatóan foglal állást. Van természetesen ellenzéki oldal is, vannak ellenzéki pártok és politikusok, sőt van ellenzéki árnyékkormány is. S persze ellenzéki sajtó is van, és rengeteg olyan egyéb csatorna, kiadók, portálok, online felületek, egyesületek, alapítványok, tévék, rá­diók, civilnek mondott, illetve hazudott szervezetek is, ahonnan a kormányt ostorozó, folyamatosan kritizáló informá­ciók jutnak – pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve – a honpolgárokhoz, az így befolyásolható, félrevezethető szavazókhoz.