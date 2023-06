A liberalizmus rituális öngyilkossága

Németország már be is hódolt, mint ahogy defenzívában van Franciaország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Svédország, Norvégia, hogy csak a legkirívóbb példákat említsem. Egyre gyarapodnak azok a városrészek, ahol az állam már most nem képes a közrend és közbiztonság fenntartására, pedig ez ugyebár még a liberalizmus prófétája, John Locke szerint is első számú feladata lenne. Olaszország, Ausztria esetében felmerül még az ellenállás lehetősége, de Nyugat-Európa nagyobbik fele elveszett. A folyamat megállításához olyan eszközökhöz kellene nyúlni, amelyekre csak elvi lehetőség van, gyakorlati aligha. A korlát tudati síkú, az állami stratégiaalkotás és végrehajtás a liberálisok teremtette kognitív gáncsokban botladozik arrafelé.

A magyar ellenzék 2015-től a lehető legkártékonyabb álláspontra helyezkedett ebben a kérdésben, az egész nyugati keresztény kultúrát létében fenyegető válságot igyekezett látszatproblémának, a magyar miniszterelnök rémlátomásának feltüntetni.

A kvótaügyi népszavazás idején fő érvük az volt, hogy e kérdés nincs is napirenden. Az, hogy a belügyminiszterek tanácsa nemrég megszavazta a kötelező migránskvótát, csattanós válasz volt demagógiájukra. Nem állom meg, hogy ide ne szúrjam, ugyanezt a kommunikációs technikát követik az LMBTQXYZ-lobbi nyomulásának ügyében is. A jobb sorsra érdemes, egykoron a konzervatívok sorát gyarapító Mellár Tamás a nemátalakító műtéten átesett magyar óvodások száma felől érdeklődött az illetékes miniszternél, ami nettó trollkodás. Igen, egyelőre ez nálunk még nem probléma. Viszont a közösségi média, a Netflix megteremti majd erre is az „igényt”. Már lakhelyemen, Aradon is hallani, hogy a magyar iskolában akad olyan hallgató, aki „nem binárisként azonosítja” magát. Divatból nyilván.

A médianyomás akkor is előhívja a társadalomból a maga megtévesztettjeit, ha a biológiailag kódolt legalapvetőbb normalitás ellenében hat. Csak idő kérdése, hogy megjelenjen nálunk is az eufemisztikusan „nemátalakításnak” nevezett, sorstragédiák sorát okozó, utólag gyakran megbánt öncsonkítás.

Konzervatívokként nincs okunk örvendeni a liberalizmus rituális öngyilkosságának. A woke-őrület hívei politikaalakító tényezők, s ha nem is jutottak még hatalomra Magyarországon, a magyar társadalmi valóságot is formálják a Kárpát-medencében a nemzetközi médián keresztül. Abban sem lesz köszönet, hogy a muszlimok nyugat-euró­pai többségbe kerülésük után egykettőre felszámolják mind a klasszikus liberalizmus maradékát, mind a woke-kreténséget. Mert ezzel párhuzamosan számunkra, európai konzervatívok számára is egy élhetetlen világot teremtenek majd, elég megnézni, mi történik azokban a városokban és városrészekben, ahol többségben vannak.