Az anyaország védernyője

Egy nemzeti közösség önazonosságának szerves részét képezik a közös nyelven, közös kultúrán és történelmen túl a közös ünnepek, szokások és rítusok is. A csíksomlyói búcsú vallási eredete dacára fokozatosan összmagyar zarándoklattá terebélyesedett. Nemzetünk minden pünkösdkor megmutathatja és meg is mutatja közösségi erejét, összetartását és méltóságát.

Nem véletlen, hogy azok, akiket irritál a magyar büszkeség, akik a nemzeti önazonosság-tudatot gyökerestül irtanák ki a magyarok lelkéből, hol „a gyűlölet és tudatlanság fesztiváljának”, hol „franchise rendszerben működő vándorcirkusznak” nevezik a legnagyobb tömeget vonzó magyar megmozdulást.

A katolikus egyház igyekszik ugyan a zarándoklat vallásos dimenzióját erősíteni, s van, aki azt kizárólagossá is tenné, de utóbbira már semmi esély. Csíksomlyóra nemcsak katolikusok utaznak a világ minden pontjáról minden évben, hanem más felekezetek hívei is, elsősorban azért, hogy újra és újra megtapasztalják a nemzeti együvé tartozás semmihez sem hasonlítható, felemelő, katartikus élményét egy szakrális helyen, szakrális időpontban. Szimbolikus és örömteli, hogy a búcsúra jeles közéleti személyiségek is elzarándokolnak, legjelentősebb persze a magyar köztársasági elnök részvétele, aki Magyarország alaptörvénye szerint a nemzet egységét jeleníti meg.

Novák Katalin a legnagyobb közösségi oldalon is dokumentálta székelyföldi látogatását, kitett többek között „Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!” felirattal egy gyönyörű videóklipet is a búcsúról, amelynek zenei aláfestése a több százezer magyar által énekelt székely himnusz volt. E gesztus ürügyet szolgáltatott a román külügynek némi felesleges kardcsörtetésre. Megszokott jelenség, hogy a ballib ellenzék és média együtt mozdul a magyarellenes erőkkel, ezúttal is igyekeztek az esetet felhabosítani, egyébként sikertelenül. Az Index, a Telex, a Népszava, a Nyugati Fény, a HVG stb. mellett a Transtelex egy véleménycikket is átvett az Új Héttől az ügy kapcsán.