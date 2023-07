Nyári divat Olaszországban

Régi újságírói fogás, hogy az ember nyáron elutazik valahova, aztán remek helyszínrajzokat közöl. Mondhatnánk, minél nagyobb a meleg, annál több a külföldi élménybeszámoló a hazai sajtóban. Tulajdonképpen most én is ezek számát gyarapítom, hiszen Olaszországban jártam. Gondosan vigyáztam azonban, nehogy kifogjon rajtam a kánikula, így aztán ne tessék mély közéleti vallomásgyűjteményt várni. Azzal is tisztában vagyok, hogy sok magyar jár Olaszországba, nagyon helyes egyébként, ne érjük be Cs. Szabó László reneszánsz leírásaival, nézzük meg testközelből, amire kíváncsiak vagyunk.

Megérkezünk a szlovén–olasz határra, lófráljunk egyet Monfalcone városában. Hétvégén úgy tűnhet, csak afgánok és pakisztániak élnek itt, az olaszok sehol, néhány tétova turista feltűnik ugyan, de aztán sebesen elszelel. Az afgánok és a pakisztá­niak remekül érzik magukat itt, néhányan a városháza lépcsőjén csöveznek, mások a főtéren csoportosulnak, de a legtöbben vidáman és önfeledten mobiloznak, nyilván sok a közös téma. Arról, hogy bárki érdemben is az olasz munkaerőpiac szereplőjévé tornázná fel magát, lapzártáig nem érkezett jelentés.

Monfalcone nemcsak ledorongoló helyszíne, de élő reklámja is a nyugati–keleti multikulturális párbeszédnek: olasz díszletek között muszlimok ezrei mozognak, jönnek-mennek, és hát a tisztaság úgy nagyjából a kabuli állapotokat idézi, fényes nappal és fokozott igényességgel ugyan, de hát mégis. Utazzunk tovább innen sebtében!