Négy motorja van ennek a Mitsubishinek, amely a következő Pajerót vetíti előre

A Mitsubishi új tanulmányautója egy jövőbeli terepjáróból ad ízelítőt, nagy valószínűséggel a régóta hiányzó Pajero következő generációjából. Tipikusan tanulmányautós a forma, izgalmasak a felületek, nagyok a kerekek, hiányoznak a B-oszlopok, kéttónusú a fényezés, egymással szemben nyílnak az ajtók.

A Mitsubishi készített egy, a SUV-hoz illő utánfutót is,

amelyben konyha és zuhanyzó is található.

Fotó: Mitsubishi

Sokkal érdekesebb az Elevance bonyolult hajtáslánca: egy komplex plug-in hibrid rendszerrel rendelkezik, amely négy villanymotort és egy benzinmotort kombinál. Elöl két kerékagy-motor, hátul pedig a Mitsubishi ismerős kétmotoros, nyomatékvektorozásra képes Active Yaw Control (AYC) rendszere teljesít szolgálatot. Mivel

minden keréknél egymástól függetlenül lehet szabályozni a nyomatékot,

nincs szükség mechanikus differenciálzárra. A belső égésű motort – amelynek feladata valószínűleg csak az áramtermelés – nagy hatékonyságúnak ígérik, amely képes karbonsemleges üzemanyaggal is működni.

Fotó: Mitsubishi

Három üléssorral rendelkezik az Elevance, de mindössze hat utast tud szállítani 2+2+2-es elrendezésben, forgatható első ülésekkel. A jelenlegi képernyő-központú dizájntrendet követi a műszerfal a háromkijelzős elrendezésével. Van egy képernyő a nyolcszögletű kormánykerékben is, míg a klímaberendezést egy vékony, vízszintes érintősávval lehet kezelni.

Fotó: Mitsubishi

Szerencsére nem mindent digitalizáltak, az első ülések között ugyanis egy fizikai forgókapcsolóval lehet váltani a vezetési módok között. A trapéz alakú kormánykerék kijelzőjét fizikai gombok és két függőleges kapcsoló szegélyezik.

Fotó: Mitsubishi

Az Elevance tanulmány

mesterséges intelligenciával vezérelt segédpilótával is rendelkezik,

amely a kormánykerékbe és a műszerfalba épített LCD képernyőn jelenik meg. A rendszer személyre szabott úti céljavaslatokat kínál, amelyek az egyéni életstílushoz és preferenciákhoz igazodnak, és kiterjeszti a vezető látókörét.

Fotó: Mitsubishi

A kocsi a mesterséges intelligenciát is felhasználja a környezeti körülmények és a saját állapotának valós idejű elemzésére, és az érzékelők által érzékelt útviszonyok alapján optimális vezetési módokat javasol.