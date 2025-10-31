Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

Közérdekű bejelentés érkezett a Belügyminisztériumhoz, a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) és a Terrorelhárítási Központhoz a Mol százhalombattai kőolajfinomító tűzesetnek ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. A hatóságoknak Tényi István írt levelet, aki a létesítmény kiemelt védelmét kéri a három szervezettől.

A Mol kigyulladt százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzeme (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Emlékezetes, október 20-án késő este a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében tűzeset történt. Személyi sérülés szerencsére nem volt. Lapunk írta meg elsőként, hogy az esetet követően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Pénteken viszont lapunk megkeresésére közölték: a nyomozást átvette a NNI.

Az, hogy a magyar FBI-ként emlegetett szervezet folytatja az eljárást, nyilván összefüggésben van azzal, hogy stratégiailag rendkívül fontos ipari üzemnél történt az incidens, de valószínűsítheti azt is, hogy akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

A lengyel külügyminiszter botrányos kijelentése

A tűzesettel összefüggésben nagy port vert fel a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorskinak az X közösségi oldalon tett kijelentése, miszerint örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása. Akkor történt, hogy a lengyel bíróság végül elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása (Fotó: Leszek Szymanski/MTI/EPA/PAP)

A tárcavezető a magyar külügyminiszternek, Szijjártó Péternek azt üzente: büszke a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény. Bejegyzésében lényegében azt ecsetelte, hogy már alig várja, hogy megsemmisítsék azt az olajvezetéket, amelytől Magyarország energiaellátása függ.

„Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz”

– fogalmazott Sikorski.

Felmerülhet a terrorcselekmény gyanúja

Tényi István úgy véli, az ilyesféle nemzetközi politikában elhangzott kijelentések indokolhatják, hogy Magyarország intézkedéseket tegyen a kritikus infrastruktúra védelme érdekében. „Ennek működésének meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy megsemmisítése, közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy hosszútávon súlyos hatást gyakorolhat az állampolgárok gazdasági, szociális jólétére, a közegészségre, közbiztonságra, a nemzetbiztonságra, a nemzetgazdaság és a kormányzat működésére” – magyarázta. Rámutatott:

ha valaki azért zavarja meg egy közérdekű üzem működését, hogy azzal például a társadalmi-gazdasági rendet megváltoztassa, akkor az terrorcselekméynnek minősíthető.

A hatóságokat ezért arra kéri, vizsgálják meg, fennáll-e nemzetbiztonsági kockázat. Levelében Tényi István az ügy kivizsgálását, szükség esetén – az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ bevonásával – a nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kéri.