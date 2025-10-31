Ukrajna pénze jövő februárban elfogy

Az idei évben a hadműveleti költségek önmagukban 100–110 milliárd dollárra rúghatnak, ami Ukrajna GDP-jének közel fele – ami példátlan arány még háborús viszonyok között is

– írta az Origo a brit The Economist elemzésére hivatkozva.

A brit gazdasági lap szerint Kijev három fő pénzügyi forrása – az amerikai támogatás, a belső hitelfelvétel és az európai finanszírozás – közül az első kettő fokozatosan kimerül. Ezért marad Európa az utolsó lehetőség, amelytől most Kijev jövője függ.

Ukrajna: teher Európán vagy lehetőség?

Az Economist szerint az öreg kontinens vezetői előtt „történelmi lehetőség” áll: ha átveszik az Egyesült Államoktól Ukrajna finanszírozásának fő terhét, azzal megerősíthetik Európa stratégiai önállóságát és ellensúlyozhatják Oroszország befolyását.

Ugyanakkor a lap elismeri: ez a lépés hatalmas gazdasági áldozatokat követelne a tagállamoktól.

A becslések szerint 2026 és 2029 között Ukrajna további 389 milliárd dollárra szorulna katonai és gazdasági támogatás formájában – ez csaknem kétszerese annak az összegnek, amit Kijev 2022 februárja óta kapott (összesen 206 milliárd dollárt, ebből 133 milliárdot az Egyesült Államoktól).

⚡️ 'We are doubling the Ukraine Facility' — EU proposes 100 billion euros for Ukraine aid fund in 2028–2034 budget.https://t.co/IvH5BzDUeJ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 16, 2025

Washington hátrébb lép, a teher Európára hárul

A The Economist arra is rámutat, hogy az amerikai adminisztrációban növekszik a szkepticizmus az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi segítséggel kapcsolatban.

Ezért a jövőben a NATO európai tagállamainak kellene nagyobb arányban vállalniuk a költségeket – a GDP 0,2 százalékáról 0,4 százalékra növelve az Ukrajnára fordított összegeket.

A lap összegzése szerint ha Európa nem lép, Ukrajna néhány hónapon belül fizetésképtelenné válhat, ami nemcsak a frontvonalon, hanem az egész kontinens politikai stabilitására nézve is súlyos következményekkel járhat.