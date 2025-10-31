Ukrajna katonai kiadásai a The Economist számításai szerint 2025 végére, a Nyugattól kapott fegyverszállításokkal és támogatásokkal összesen elérhetik a 360 milliárd dollárt a háború kezdete óta.
Ukrajna pénze jövő februárban elfogy
Ukrajna legkésőbb 2026 februárjára teljesen kimerítheti pénzügyi tartalékait, ha az európai országok nem találnak új forrásokat az ország fenntartására – figyelmeztet a brit The Economist legfrissebb elemzése. A lap szerint Kijev „brutális pénzügyi szakadék” felé tart, miközben az amerikai támogatás fokozatosan csökken, a hazai hitelezési lehetőségek pedig kimerülőben vannak.
Az idei évben a hadműveleti költségek önmagukban 100–110 milliárd dollárra rúghatnak, ami Ukrajna GDP-jének közel fele – ami példátlan arány még háborús viszonyok között is
– írta az Origo a brit The Economist elemzésére hivatkozva.
A brit gazdasági lap szerint Kijev három fő pénzügyi forrása – az amerikai támogatás, a belső hitelfelvétel és az európai finanszírozás – közül az első kettő fokozatosan kimerül. Ezért marad Európa az utolsó lehetőség, amelytől most Kijev jövője függ.
Ukrajna: teher Európán vagy lehetőség?
Az Economist szerint az öreg kontinens vezetői előtt „történelmi lehetőség” áll: ha átveszik az Egyesült Államoktól Ukrajna finanszírozásának fő terhét, azzal megerősíthetik Európa stratégiai önállóságát és ellensúlyozhatják Oroszország befolyását.
Ugyanakkor a lap elismeri: ez a lépés hatalmas gazdasági áldozatokat követelne a tagállamoktól.
A becslések szerint 2026 és 2029 között Ukrajna további 389 milliárd dollárra szorulna katonai és gazdasági támogatás formájában – ez csaknem kétszerese annak az összegnek, amit Kijev 2022 februárja óta kapott (összesen 206 milliárd dollárt, ebből 133 milliárdot az Egyesült Államoktól).
Washington hátrébb lép, a teher Európára hárul
A The Economist arra is rámutat, hogy az amerikai adminisztrációban növekszik a szkepticizmus az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi segítséggel kapcsolatban.
Ezért a jövőben a NATO európai tagállamainak kellene nagyobb arányban vállalniuk a költségeket – a GDP 0,2 százalékáról 0,4 százalékra növelve az Ukrajnára fordított összegeket.
A lap összegzése szerint ha Európa nem lép, Ukrajna néhány hónapon belül fizetésképtelenné válhat, ami nemcsak a frontvonalon, hanem az egész kontinens politikai stabilitására nézve is súlyos következményekkel járhat.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij Európára számít (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Épphogy megszületett a csecsemő, hétezer euróért gyorsan el is adta a bukaresti pár, hihetetlen, mit vettek a pénzből
Nagyon kellett nekik.
Alice Weidelt és az AfD-t meghívták Washingtonba
Kiderült, kivel tárgyal majd.
Szergej Sojgu szerint a történelem Oroszországot igazolja
Oroszországot sokan próbálták már legyőzni.
Orosz figyelmeztetés az EU-nak: „Banális lopásról van szó, amely nem marad jogi válasz nélkül”
Egy ilyen ellenséges lépés következményei nagyon negatívak lesznek az európai pénzügyi rendszerre nézve – a lefoglalt orosz vagyon felhasználásának lehetőségére érkezett orosz válasz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Épphogy megszületett a csecsemő, hétezer euróért gyorsan el is adta a bukaresti pár, hihetetlen, mit vettek a pénzből
Nagyon kellett nekik.
Alice Weidelt és az AfD-t meghívták Washingtonba
Kiderült, kivel tárgyal majd.
Szergej Sojgu szerint a történelem Oroszországot igazolja
Oroszországot sokan próbálták már legyőzni.
Orosz figyelmeztetés az EU-nak: „Banális lopásról van szó, amely nem marad jogi válasz nélkül”
Egy ilyen ellenséges lépés következményei nagyon negatívak lesznek az európai pénzügyi rendszerre nézve – a lefoglalt orosz vagyon felhasználásának lehetőségére érkezett orosz válasz.