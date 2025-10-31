Rendkívüli

Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

Ukrajna pénze jövő februárban elfogy

Ukrajna legkésőbb 2026 februárjára teljesen kimerítheti pénzügyi tartalékait, ha az európai országok nem találnak új forrásokat az ország fenntartására – figyelmeztet a brit The Economist legfrissebb elemzése. A lap szerint Kijev „brutális pénzügyi szakadék” felé tart, miközben az amerikai támogatás fokozatosan csökken, a hazai hitelezési lehetőségek pedig kimerülőben vannak.

Forrás: Origo2025. 10. 31. 17:01
Volodimir Zelenszkij Európára számít Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Ukrajna katonai kiadásai a The Economist számításai szerint 2025 végére, a Nyugattól kapott fegyverszállításokkal és támogatásokkal összesen elérhetik a 360 milliárd dollárt a háború kezdete óta.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „Hajlandóak Koalíciója” Ukrajnával foglalkozó nemzetközi partnerek találkozóján (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Az idei évben a hadműveleti költségek önmagukban 100–110 milliárd dollárra rúghatnak, ami Ukrajna GDP-jének közel fele – ami példátlan arány még háborús viszonyok között is

írta az Origo a brit The Economist elemzésére hivatkozva.

A brit gazdasági lap szerint Kijev három fő pénzügyi forrása – az amerikai támogatás, a belső hitelfelvétel és az európai finanszírozás – közül az első kettő fokozatosan kimerül. Ezért marad Európa az utolsó lehetőség, amelytől most Kijev jövője függ.

Ukrajna: teher Európán vagy lehetőség?

Az Economist szerint az öreg kontinens vezetői előtt „történelmi lehetőség” áll: ha átveszik az Egyesült Államoktól Ukrajna finanszírozásának fő terhét, azzal megerősíthetik Európa stratégiai önállóságát és ellensúlyozhatják Oroszország befolyását. 

Ugyanakkor a lap elismeri: ez a lépés hatalmas gazdasági áldozatokat követelne a tagállamoktól.

A becslések szerint 2026 és 2029 között Ukrajna további 389 milliárd dollárra szorulna katonai és gazdasági támogatás formájában – ez csaknem kétszerese annak az összegnek, amit Kijev 2022 februárja óta kapott (összesen 206 milliárd dollárt, ebből 133 milliárdot az Egyesült Államoktól).

Washington hátrébb lép, a teher Európára hárul

A The Economist arra is rámutat, hogy az amerikai adminisztrációban növekszik a szkepticizmus az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi segítséggel kapcsolatban. 

Ezért a jövőben a NATO európai tagállamainak kellene nagyobb arányban vállalniuk a költségeket – a GDP 0,2 százalékáról 0,4 százalékra növelve az Ukrajnára fordított összegeket.

A lap összegzése szerint ha Európa nem lép, Ukrajna néhány hónapon belül fizetésképtelenné válhat, ami nemcsak a frontvonalon, hanem az egész kontinens politikai stabilitására nézve is súlyos következményekkel járhat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij Európára számít (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

