Egypártrendszer Németországban

A sok uszításnak a napokban megvolt az eredménye, amikor egy csoport újnémet rátámadt Andreas Jurcára, az AfD augsburgi vezetőjére. A migránsok pontosan tudták, kiről van szó, nácizták a helyi politikust, miközben véresre verték. Ó, az irónia! Egy mukkanást nem lehetett erről hallani a Lügenpressében, a nemzeti érdekeket védőkre nyilván minden korlátozás nélkül kezdődhet a vadászszezon, amihez az erőszakos migránsbandákat használják majd fel a német „demokraták”. Steinmeier elnök persze nem ítélte el a támadást, a politikai erőszak elkövetőit nem szükséges „helyükre tenni”, főleg, ha migrációs hátterűek. Úgy látszik, Németországban a nemzeti érdekeket fontosnak tartók csak két opció közül választhatnak: a szélsőbaloldali antifák vagy a szintén törvény feletti státust élvező radikális iszlamisták verjék szét a fejüket.



A magyar konzervatív erőknek végre le kellene mondaniuk a még mindig köztük lebegő álomról, miszerint a CDU visszatér régi keresztény konzervatív mivoltához, és az európai értékekért folyó harcban szövetségesünk lesz. Nem lesz. Vezetőjük, Friedrich Merz iskolapéldája annak, amikor valaki a konzervatív oldalon legelteti a tehenét és a liberális oldalon feji. Egyike az opportunista, jobboldali farkasbundába bújt liberális birkák végeérhetetlen sorának, még ha nem is béget a nemzeti erők ellen olyan hangosan, mint zöld vagy vörös társai.

Ha az AfD-t betiltják, Németország egy hamisítatlan egypártrendszer-alapú diktatúrává válik, amelyben teljes mértékben eltűnik a véleménypluralizmus és a lelkiismeret szabadsága. Milyen választás az, ahol csakis a nemzetgyilkos, népességcserét és klímaextremizmust támogató erők palettájáról lehet válogatni? Ilyen országban a választások teljesen feleslegessé válnak, és a politikai diskurzus csak arról szól, ki tudja az egyik extrém kezdeményezést egy még destruktívabbal túllicitálni.



A balatoni partvidéket felvásárló, de kedves és tiszteletre méltó német nyugdíjasokat elnézve eszembe jut kormányunk egyik politikai alapelve: a bajbajutottakon a saját országaikban kell segíteni, nem idehozni a bajt. Az AfD betiltása ellen és a német szavazók demokratikus jogai mellett most kell kiállni, mielőtt keleti határainkhoz hasonlóan nyugat felől is elkezdene kialakulni a határainkat átlépni kívánó menekültek sora. És ezt nem képletesen, szarkazmusként, hanem nagyon is konkrétan kell érteni.