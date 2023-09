Berekedt a nemzet csalogánya

Most már erről kell beszélni, posztolni, abban kell állást foglalnunk, melyiküknek van igaza, akarom mondani, melyikük nyomja jobban a vakert, nem ám azon csámcsogni, miért is futott zátonyra a nemzet csalogányának házasélete.

Nem vagyok álszent, sem farizeus. A házasságtörés, még ha a Biblia tanítása szerint bűn is, velünk élő jelenség, szomorú statisztika, hogy ma Magyarországon a házasságok több mint fele felbomlik. Közismert, hogy a legnagyobb magyart is utolérte ez a végzet. Fiatalon elszerette a sógornőjét, majd meglett férfiként egy férjes asszonyt ostromolt a szerelmével, makacsul kivárva, amíg meg nem özvegyül, hogy végre őt ajándékozhassa meg utódokkal. (S lám, az egyik ükunoka most az idézett műsorban teszi próbára a tehetségét.) Maga Blaha Lujza, aki az első volt a nemzet csalogányainak sorában, háromszor ment férjhez, de életrajzírói szerint az igaz szerelmet még csak nem is mellettük találta meg.

Eszemben sincs követ vetni a posztmodern utódra, csupán az bántja a fülemet, ami az övét mindennél jobban. A tiszták közül kihallható hamis hang.

Tóth Gabi – nem akarok titokzatoskodni, róla van szó – a nővérét követve jelentkezett és került be az ismert tehetségkutató legjobbjai közé. Nem értek hozzá, csak a véleményemet fogalmazom meg, szerintem nincs olyan képzett és tiszta hangja, mint a nővérének, a sikereit inkább annak köszönheti, hogy tele van energiával, óhatatlanul magára vonja a nézők – és nem annyira a hallgatóság – figyelmét. A színpadra született, jó előadóművész, nem kell ezt bonyolítani. Magától értetődően szippantotta be a szórakoztatóipar. Egymást érték a felkérések, nem csupán énekesnőként, hanem táncosként is csillogtatta a képességeit, azt is megmutatta, amit azért még celebként is illik elfedni, s hamarosan zsűritagként – amit ma úgy mondanak, hogy mentor – már ő mondott véleményt másokról. Olykor keresetlen szavakkal, de hát a nézők ezt kajálják, ezt várja el a producer, ez egy ilyen szakma.

Teltek, múltak az évek a színpadon, s a művésznő megváltozott, mi több, megkomolyodott, s el is várta, hogy immár így tekintsenek rá, ne bohém rockerként. Férjhez ment, édesanya lett, a Covid alatt bekamerázva élt családi életet a kötelező rettegés jegyében. Idővel egyre gyakrabban mutatkozott a népi kultúra ihlette, de persze divatos és – igen – ízléses ruhákban, beszélt hitről, nemzettudatról. Majd egymásra talált a politikával. Ami veszélyes terep. Aki ugyanis így tesz, az óhatatlanul célponttá válik. Akár rászolgált, akár nem.