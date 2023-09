Élő konzervatív hagyományunk

Említeni kell gróf Cziráky János jogász, pesti királyi táblai bíró nevét is. Ő az 1848 őszén kitört háború miatt visszavonult tisztségéből, 1849 tavaszán azonban az alkotmányellenes debreceni trónfosztási kísérleten felháborodva Moson vármegye kormánybiztosa lett, e minőségében igyekezett csillapítani az indulatokat. Elvbarátaival együtt ő is az 1847-es viszonyokhoz való visszatérést szorgalmazta, és az abszolutizmus, a németesítési törekvések és Magyarország tartománykénti beolvasztására tett kísérletek miatt demonstratívan lemondott hivataláról. A kiegyezés után ő vezette a horvátokkal folytatott megegyezési tárgyalásokat. A Főrendiházban rendszeresen felszólalt a hitelek felvétele ellen, mondván, ,,a kölcsönök polipkarjaiba jutott ország a külföldi bankárok adófizetőjévé, a börze játékszerévé alacsonyul; a pénzkufárok a nagy kamat mellett a nemzetet ősi jellegéből is kivetkőztetik, szabadságának gyökérszálait lassan elmetélik”.

A XIX. század e kevéssé ismert politikai irányzatának jó összefoglalója Asbóth János 1874-ben megjelent Magyar konzervatív politika című, a század magyar liberalizmusát kritikusan szemlélő történeti munkája.

A konzervatív felfogás azonban a kommunista diktatúra beálltáig végig jelen volt a magyar közéletben. Ide sorolható többé-kevésbé maga Széchenyi is, nem minden kritika nélkül a dualizmus szabadelvű korszelleme által is befolyásolt Tiszák, később evidensen Horthy Miklós, gróf Bethlen István, gróf Klebelsberg Kunó

, hogy (a terjedelmi korlátokra tekintettel) csak néhány emblematikus nevet említsünk. A két világháború közti korszak számos elemében ma is jótékonyan inspirálhatja a magyar keresztény, konzervatív jobboldalt, ahogy a legitimizmusában megrendíthetetlen, hercegprímásként közjogi szerepéhez a haza és a nemzet érdekében ragaszkodó, a Magyarországra önkényesen ráerőszakolt köztársaságot és az abból következő politikai fejleményeket el nem ismerő Mindszenty József bíboros felfogása és életpályája is példaértékű elvi útmutatás.

De lépjünk hátrébb a közvetlen politikai színtértől! A magyar konzervativizmusról szólva megkerülhetetlen Molnár Tamás személye, akinek munkásságát alapos részletességgel tárta fel monográfusa, Pánczél Hegedűs János történész a L’Harmattan Kiadó és a Konzervatív Értékrend Alapítvány által gondozott, 2019-ben megjelent, majd 2022-ben újra kiadott, bővített kötetben (A rend bástyái – Molnár Tamás pályarajza és filozófiájának alapelvei). A szerző által a jobboldal legnagyobb magyar filozófusának nevezett Molnár Tamás 1921-ben született Budapesten. 1941-től azonban Brüsszelben tanult, belga monarchista-katolikus körökkel tartott kapcsolatot, részt vett a német megszállók elleni harcban, ami miatt megjárta a buchenwaldi és a dachaui lágert. A háború után hazatért, majd 1949-ben az Egyesült Államokba emigrált. A világ több neves egyetemén tanító professzor az év egy részét Franciaországban töltötte. Ez azért érdekes, mert Charles de Gaulle tábornok, francia államfő kapcsán Molnár Tamás tipizálta elsőként a jobboldali álhőst mint olyan karaktert, aki jobboldali programmal kerül hatalomra, de kormányon baloldali elveket ültet gyakorlatba. Mára e típus nyomasztóan eluralta a nyugati világ politikai színtereit, olyannyira, hogy lassan az elvi jobboldaliságnak sincs nyoma.