Hazánk jövője a tehetségekben rejlik

A nemzet folyamatos fejlődése érdekében folyamatosan meg kell találni a tehetséges fiatalokat, újabb és újabb programokat kell indítani. Az intézmények sokszínű és hatékony módszerekkel dolgoznak. A minél korábbi tehetségazonosítás és utána a gyermekek folyamatos támogatása elengedhetetlen. Fontos, hogy korai szakaszában ismerjük fel és fejlesszük az egyéni képességeket. Ez lehetőséget ad arra, hogy az egyén korán elkezdje fejleszteni tehetségét, ami hosszú távon kiemelkedő eredményekhez vezethet. A tehetséges diákoknak lehetőséget kell adni a differenciált oktatásra, amely lehetővé teszi számukra, hogy a saját tempójukban és egyéni terheléssel haladjanak, és ne korlátozza őket az átlagos osztálytempó. Az egyéni mentorálás olyan módszer, amely segít a fejlődésben. Egy tapasztalt szakember folyamatos iránymutatása óriási lökést jelent a diák fejlődésében. A szakkörök, speciális programok pedig lehetőséget nyújtanak a gyermeknek, hogy még jobban elmélyüljön a választott témájában. A fejlődését elősegíti, ha folyamatosan kihívások elé állítják, mert a megmérettetések stimulálják a tehetséget. A diá­kot versenyekre kell vinni, ahol látja a hozzá hasonló tehetségek teljesítményét.

Az a fiatal, akinél a tehetségterületét korán azonosítják és a fent említett módszerekkel és programokkal találkozik, szinte biztos, hogy kiváló eredményeket tud elérni a professziójában az élete folyamán. Hazánk jövője az ilyen fiatal tehetségben rejlik.

A magyar kormány számára a tehetséggondozás mindig is kiemelt terület volt, személyesen Csák János miniszter is szívügyének tekinti a témát. A KIM eddig is elismerte a tehetséggondozó pedagógusokat a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj által, most pedig szintet lépett azzal, hogy a Nemzeti tehetség program részeként tehetséggondozó tanároknak írt ki ösztöndíjat Köbüki elnevezéssel. A programmal olyan szakemberek munkáját szeretnék támogatni, akik kiemelkedő eredményeket érnek el a tehetséggondozásban, például szakkörök, tudásműhelyek vezetésével vagy versenyre felkészítéssel. A terepen szükség van a tehetséggondozás támogatására, az abban részt vevő tehetséggondozók motiválására, ezt a célt szolgálhatja az augusztus közepén bejelentett ösztöndíjprogram.

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöki tanácsadója