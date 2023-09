Kövesd a pénz útját!

Az idei nyáron aligha beszélhettünk uborkaszezonról. Hiszen az orosz–ukrán háború eseményei mellett a világpolitika más frontvonalain is egyre-másra olyan dolgok történtek, amelyek joggal tartották izgalomban a média szereplőit és persze a hírfogyasztó embereket is. Mégis volt egy terület, amely többször is felbukkant az elmúlt hetekben, szinte vezényszóra. Ez pedig a különböző országok hírszerző szolgálatainak leleplezett ügynökeiről szólt.

A nyugati sajtó értelemszerűen az orosz és kínai hírszerzők fondorlatos és veszélyes műveleteit mutatta be. Amiben, valljuk be, nem sok újdonság van. Hiszen az ellenérdekelt hírszerző szervezetek eddig is dolgoztak. Csak most ez a láthatatlan frontvonal is felértékelődik a politikusok szemé­ben, ezért aztán az elhárítószolgálatok által feltárt műveletekből dobnak ki néhány célirányosan kiválasztott morzsát az újságíróknak. Akik aztán jól-rosszul, de mindenképpen kellően felhabosítva, bulvárosítva tálalják ezeket a sztorivá vált szakmai híreket. Nézzünk néhány ilyen esetet! Az amerikai haditengerészet két katonáját leplezték le, akik a kínaiak­nak adtak át technikai jellegű információkat. A brit sajtó szerint be kellene tiltani a kínai autókat a szigetországban, mert azok adatokat gyűjthetnek a felhasználóikról, sőt akár menet közben le is állíthatják ezeket a járműveket.