Pressman aggódik Horthy „brutális örökségének” népszerűsítése miatt

Itt sem hangzott el Horthy kormányzó neve, mert az évtizedek óta rászórt rágalmak miatt az érdemeiről szó sem eshetett. Akik Horthy Miklósnak csak a hibáit szeretik hangoztatni, mindenáron Szálasi Ferenc és Sztójay Döme helyére akarják őt tuszkolni. Hogy miért? A válasz kézenfekvő. Szálasiék történelmi bűneivel kapcsolatban nincs vita. Általánosan elfogadott, hogy a vészkorszakban – elsősorban a zsidóság ellen − megbocsáthatatlan háborús bűnöket követtek el, s ebben a mérvadó vélemények világnézettől függetlenül egybecsengenek. Az ő bűneiket azonban Horthy Miklósra aggatni nem összeegyeztethető a történettudomány tényeivel. A magyar kormányzó a legnehezebb időkben szolgálta az országot. Szemére lehet vetni a valóban védhetetlen zsidótörvényeket, de ezek nem mérhetők a zsidókérdés Hitler-féle végső megoldásához.

Horthy Miklóst a második világháború után sem háborús bűnök elkövetése, sem a holokausztban való bármiféle részvétele miatt nem állították bíróság elé a győztes hatalmak. Pedig akkoriban nagyítóval keresték a legkisebb bűnök elkövetőit is.

Ma a balliberális erők – az amerikai nagykövetet is mozgósítva – utólag szeretnék megbélyegezni Horthyt, éppen úgy, ahogyan azt a kommunista propaganda tette évtizedeken keresztül.

Horthy Miklóst egyesek ma is lefasisztázzák, és jól emlékszünk, amikor ezt Antall Józseffel, majd Orbán Viktorral is nemegyszer megtették. David Pressman Horthy „brutális örökségének” népszerűsítése miatt aggódik. Mi viszont az USA brutális beavatkozása miatt, amely már a történelmünket is célba veszi.

A szerző író, újságíró

Borítókép: David Pressman, az USA budapesti nagykövete (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)