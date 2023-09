Vihar a bajor söröskorsókban

Söder 25 kérdést tett fel „Hubsinak”, hogy azok megválaszolásával tisztázza az ellene felhozott vádakat. A válaszok ugyan sem Södernek, sem a fogukat csattogtató, habzó szájú baloldaliaknak nem voltak kielégítők, de a bajor miniszterelnök egy vasárnapi tévéinterjújában is megerősítette, hogy Aiwanger a helyén maradhat, mert egy 36 évvel ezelőtti 16 éves kamasz csúnya botlását, aki felnőtt korában már semmilyen hasonló cselekményt sem követett el, ma már nem lenne fair megbüntetni.

Persze Söder nem akart „Hubsiból” a számára is sorsdöntő tartományi parlamenti választás előtt mártírt csinálni, mert a korábbi években a Zöldekkel nyíltan szimpatizáló Södernek, a jelenlegi matematika kényszerítő tényei alapján, továbbra is a Szabad Választók pártjával kell folytatnia a kormányzást. Ez a „polgári koalíció” a CSU jelenleg egyetlen lehetséges esélye ahhoz, hogy az elérni kívánt negyven százalék közeli szavazatot be tudja gyűjteni.

A német baloldali kormánykoalíció ugyanis nemrég megváltoztatta a szövetségi választási törvényt és a parlamenti helyek számát 736-ról 598-ra csökkentette. Megnyirbálták az egyéni választókerületeken keresztüli bejutás lehetőségét, nevezetesen úgy, hogy a második szavazattal lehet egy párt listájára szavazni és az így elért szavazatok adják meg az adott pártnak a szövetségi parlamentben járó helyek számát. Így az is előfordulhat, hogy valaki egyéniben megnyer egy kerületet, de a listás szavazáson pártja nem szerez elég helyet, ezért mégsem jut be a parlamentbe.

De mivel ez össznémet szavazás, a csak Bajorországban létező CSU-nak körülbelül negyven százalékot kell ott elérnie, hogy átlépje a szövetségi szinten az ötszázalékos küszöböt. Pontosan ezért a CSU meg is támadta az új választási törvényt az alkotmánybíróságnál. A döntés még a 2025-ös német szövetségi (Bundestag-) választások előtt várható. Azért is sorsdöntő az október 8-i bajorországi választás Södernek, mert jelzésértékű lesz a 2025. évi szövetségi választás várható kimenetelére. Ha rosszul teljesít, akkor lesznek elegen a CSU-ban, akik fűrészelni fogják alatta a szék lábait.

Hogy a viharvert Aiwanger egyáltalán tagja lesz-e az október 8-a utáni bajor kormánynak, vagy milyen tárcát kaphat, az nagymértékben függ a CSU eredményétől is, hogy mekkora mellényt kap Söder. De ha a Szabad Választók pártja túlteljesíti a legutóbbi választáson elért 11,6 százalékos eredményét – ami lehetséges, mert ha az Aiwanger elleni karaktergyilkos kampány szolidaritásra buzdítja a választókat –, akkor nehéz lesz a párt elnökét kihagyni a koalíciós kormányból. Kivéve, ha addig az áskálódók nem bukkannak további „terhelő bizonyítékokra”.

Bajorországban a politikai szónoklás legfőbb porondja mindig is a sörsátrakban található. A napokban az ősrégi hagyományokkal bíró Szent Egyed-templombúcsút tartják Gillamoosban. A kis bajor faluban az egyes pártok politikusai külön-külön sátrakban osztják az észt és próbálják szítani a sörgőzös hangulatot riválisaik ellen. Ez így volt szeptember 4-én is. Az érdeklődők létszáma általában arányos a választási eredményekkel. A Tichys Einblick magazin tudósítása szerint Aiwanger pártjának sátra előtt hosszú sorok kígyóztak, két órával a kezdés előtt már be is zárták az ajtókat, mert megtelt a sátor.

Aiwanger integetéssel köszöntötte az őt éltető tömeget, gondosan vigyázva arra, hogy közben ujjait széttárja, nehogy valamelyik rosszakarója hitleri karlendítésnek magyarázza. Mert most minden mozdulatát górcsővel figyelik, hátha bele lehet magyarázni valami ördögit.

A Szabad Választók párt a hagyományok és a normalitás pártja. Elleneznek minden alattomos genderkedést, a nyelv gyalázatos elferdítését, náluk az anya és az apa nem első és második szülő. Undorítónak tartják a transzpropagandát és a gyermekek mesekönyveinek a káros „másságimádó korszellem” szerinti átfogalmazását. A hallgatóság ovációja és vastapsa ­Aiwanger életelixírje, ami küzdőszellemét erősíti.

Ez adta neki az erőt, hogy szembeszálljon az Alpesi Pravda és az egyéb állami sajtó karaktergyilkos támadásaival és kiállja Söder fenyegető kritikáját is. Hubsi ma a bajor sörsátrak hőse.

A legnagyobb sátrat természetesen a CSU foglalja el, amelyből a CDU elnöke, Friedrich Merz sem hiányozhatott. Merz kente ám a mézet a szintén kancellári ambíciókkal megáldott Söder szája köré: „Sok német polgár szívesen cserélne a bajorokkal – a legjobban kormányzott tartományban.”

Söder udvariasan megköszönte a berlini vendég hízelgő szavait, majd korábbi odakacsingatásai ellenére kategorikusan kizárta a Zöldekkel való közösködést. A kormányzó Zöld párt számos rossz politikai döntésére és vezetőinek botrányaira célozva azt mondta, hogy azok söprögessenek csak a saját házuk táján, mert van mit. A közönséghez fordulva jó populistaként udvarolt neki: „Mert minden bajor faluban több az ész, mint az egész berlini kormánynegyedben!”

A közönség hangos ovációval nyugtázta a bókot. Söder is jó szónok és népszerű is, de gyakori köpönyegforgatása nem maradt nyomok nélkül a választók emlékezetében. Az ő sorsa is eldől október 8-án.

Az SPD sátrában a személyzeten és a Berlinből odazarándokolt SPD-pártfőnökön, Lars Klingbeilon kívül az ötszázalékos küszöbön túli eredményben reménykedő Florian von Brunn bajor SPD-reménység és néhány szocialista őskövület volt csak. A sörsátrak szónokai mindig is kötéltáncot járnak, mert a közönség reakciója azonnal érezhető. Florian von Brunn nemesi származása ellenére nagyon is pórias beszédében „belezuhant a trágyagödörbe” – írta a Tichys Einblick –, mert politikai ellenfelét minden indok nélkül náci segédnek titulálta. Na ez a populistának szánt, de közönséges támadás nagyon nem jött be. Az SPD vezette berlini kormány rengeteg népsanyargató törvénye, mint például a fűtési törvénytervezet – amely előbb-utóbb megtiltaná a fával tüzelést is Bajorországban, ahol a vidéken nagyon sok helyen fűtenek fával – kiverte a biztosítékot a választóknál. A léc bizony rezeg.

Az AfD a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint körülbelül 14 százalékos eredménnyel számolhat és a második legerősebb pártként vonulhat be a bajor parlamentbe, kivéve, ha a friss mártírrá avanzsált Aiwanger pártja nem kap hátszelet és megelőzi őket. Az AfD léte a legnagyobb tüske a CSU húsában.

Egykoron legendás vezérük, Franz Josef Strauß mondta azt, hogy „a CDU/CSU-tól jobbra semmilyen demokratikusan legitimált párt nem létezhet”. Hogy ez mégis így alakult, abban Angela Merkelnek is nagy szerepe volt, mert betolta a CDU-t a balközépre.

Sok nagy vihar van manapság a bajor söröskorsókban, a választásokig még lehet hurrikán is, ha a sunyin áskálódó baloldali firkászok tovább támadják a bajor polgári pártokat. A Berlinben Scholz kancellár által kikiáltott „Zeitenwende”, azaz korszakváltás Bajorországban ugyan nem lesz, de a CSU-t a viharok alaposan megtépázhatják. A müncheni sörfesztivál, az Oktoberfest utáni hétvége sokaknak a kijózanodást fogja elhozni.

A szerző újságíró (München)

Borítókép: Évenként ismétlődő, jellemző jelenet a müncheni Octoberfesten (Fotó: AFP/Felix Hörhager)