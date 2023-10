Újra kell gondolni Európát!

Az EU-t vagy gyökeresen átalakítjuk, vagy ez így, ebben a formájában és tartalmában előbb vagy utóbb szét fog hullani. Ezt ma már a vak is látja, illetve csak az nem látja, aki tudatosan nem akarja látni, mert az az érdeke, hogy ne lássa. Az uniót behálózták és körbefonták a globalista érdekcsoportok, NGO-k, álcivil szervezetek, amelyeken belül persze a Soros-féle hálózat igen jelentős szerepet játszik és játszani is fog, de más, külső elitkörök is erőteljes befolyással rendelkeznek a döntések alakulására.