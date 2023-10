Világ analfabétái, egyesüljetek!

Ha van rajta éppen sapka, ha nincs, az emberiség nagy utat járt be az éppen aktuális vergődéséig. Most nagyjából ott tartunk, hogy az emberhalászokat felváltották az adathalászok. És mindent behálóznak a hálózatok. Világhálóban dobálják magukat a halacskák. Várják, hogy megegyék őket a nagyok. Az összeesküvés-elméletek gyakorlati foglalkozásokká alakultak. Az információs sztrádán állandósult a dugó. Nincs menekvés, egérutak lezárva. Hosszú, végtelen víkend és összeomlás. Ugyanabban a moziban ülünk és különböző filmeket nézünk. Nem kizárt a mátrix, de hogy néznek minket, az a valóság.

A demokrácia és a kapitalizmus nem jó, de nem találtak ki jobbat. Tényleg, miért is nem? Nem volt rá idő? Ja, hogy nincs is idő, csak kitaláltuk, hogy jobban üssük agyon. Mindeközben egyesek szerint csendben kitört a harmadik világháború.

De legalábbis (az első egyenes következményeként) a második hidegháború. A konzervatív-libertárius beállítottságú Hoover Institution agytröszt internetes beszélgetéssorozatában a skót származású, Amerikában élő történész, Niall Ferguson azt mondja, hogy már jócskán benne is vagyunk. Márpedig Ferguson nem akárki. Amellett hogy napjaink egyik legismertebb történésze, hivatásos gondolatformáló is. Ráadásul nem a sarki kocsmában formálgat, hanem például a Stanfordon vagy a kínai Csinghua Egyetemen, ami azért jelentős különbség, mert utóbbiakon a hallgatóság nem felejti el másnapra a tanultakat, sőt jó eséllyel tovább is adja azokat, miáltal máris szépen formálódik egy újabb hálózat és így tovább a végtelenségig. És nagy mágus, tenném hozzá.