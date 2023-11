Az ördög a számlákban bújik meg

Pár hónapja, amikor még új volt az ördög ezen a területen, tehetségesebben kavart és komolyabb szívdobogásokat okozott. Mondjuk a gázszámlával. Nagyságrendekkel nagyobb összeget követelt első, naná, hogy valamelyik szombat este megküldött elektronikus levelében. Ráadásul aznapi határidős fizetési felszólítás képében. (Hogy a tisztes adófizető állampolgárt még azelőtt cselekvésre késztesse, hogy tisztán végiggondolná a dolgot.) Összeg, számlaszám, valamiféle számsor, ami a szerződést volt hivatva elmaszkírozni. Az ördög déjà vu hatású levelével az MVM nevében próbált pénzhez jutni. Csak épp a digitális sátán nem tudta, hogy jó éve két „izgalmas” napot töltöttünk az ügyfélszolgálaton, hogy két fontos dolgot elérjünk: a diktálásalapú számlázást és a csekket.

Nem tudtuk, hogy az online számlákkal majd micsoda hókuszpókuszokat lehet végrehajtani, csak éreztük, nagyobb biztonságot jelent a papíralapú, postán kézbesített számla. A magunk maradi módján tehát konokul végigültük a sort − és győztesen távoztunk.

Az igazat megvallva, amikor az első ördögi gázszámla megjött, majdnem fizettünk. Olyan sürgető volt és olyan hihető! Talán, ha nem olyan kiugró az összeg, vagy nem annyira gyorsan kellett volna utalni, nem fogtunk volna gyanút. Aztán egy kis csengő odabent elkezdett csilingelni: hiszen csekket kellett volna kapnunk! Csak nem álltak át a tudtunk nélkül digitális számlázásra? És egyébként is, mi ez a számlaszám? Hiszen nem is annál a hazai banknál fut, ahol a cég folyószámlája van!

Aztán jött a következő pánik. Vajon a levél elolvasása máris vírusokat küldött a rendszerünkbe? Arról ugyanis már hallottunk, hogy ami a számítógépen, mobiltelefonon gyanús, azt ne nyissuk ki, sőt töröljük.

De ahhoz, hogy a kétség megfogalmazódjon, csak értelmezni kell, mit látunk. Értékelve a helyzetet e kései órán, sikerült elkerülni a csapdába esést, és végül megnyomtuk a DEL gombot.

Bár szerettük volna felhívni a figyelmet a csalásra, de nem tudtuk, mit tehetnénk.

Már el is felejtettük volna a próbálkozást, amikor cirka egy hónap múlva újabb értesítést küldött az ál-MVM. Ismételt szívroham után a levelet az igazi MVM ügyfélszolgálatára küldtük azzal, hogy tegyenek valamit. Dicséretükre legyen mondva, idővel jött is egy udvarias magyar és angol (?) válasz olyan panelekkel, hogy „az utóbbi időszakban sajnos több esetben fordult elő, hogy adathalászat céljából megtévesztő e-mailt küldtek ügyfeleink részére”, meg hogy „mindent megteszünk informatikai és adatvédelmi szempontból is a személyes adatok védelme érdekében”. Aztán ledobták a bombát is: a csaló levél linkjén keresztül történő bankkártyás fizetés alkalmas akár a teljes folyószámla- vagy hitelkeret lenyúlására.

Itt kissé megrendültünk. Mások helyett is. Hiszen nem biztos, hogy az ördögi megtévesztést mindenki észlelte, s könnyen lehet, hogy valakik már szaladnak is a kicsalt – és a havi gázszámlánál is nagyobb – összeggel a batyujukban. (Mondjuk nem világos, hogyan nyithatnak csalók honi bankszámlaszámot maguknak, miért nem lehet ezeket pikkpakk lefülelni.)

Az elmúlt hónapban annyi változás történt, hogy nem jött újabb hamis gázszámla. Viszont az ugyancsak az MVM Nexthez tartozó áramszámlából is jött kamu (Del gomb). Sőt, az E.ON mögé bújva is érkezett egy duplán is hamis áramszámla. Hát köszönjük! Nem lehetne visszakapni a kedves villany- és gázóra-leolvasókat, a sárga csekkeket, a készpénzes postai befizetéseket, az egész régi, online előtti rendszert? Na jó, a régi árakat is jó lenne, de azt már elvitte a cica.

A szerző újságíró

Borítókép: Gázóra-leolvasás – Illusztráció (Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország)