Logan összezavarodott

Az elmúlt évek ellenzéki politikája – ideértve a nyugat-európai fősodort is – semmi másról nem szólt, mint hogy a józan ésszel nehezen összeegyeztethető, valahogy az emberi létezésünkkel semmilyen szinten nem harmonizáló elméleteket és terveket nyomjon le az átlagember torkán. Ebből volt, ami sikerült, és olyan is, ami nem ment át a rostán.

Tisztán emlékszem rá például, hogy még 2021-ben szavazta meg az Európai Parlament azt a szürreális jelentést, amely szerint mostantól akár a férfiak is szülhetnek. Mármint szülhetnek gyereket. A férfiak. Ezt a dokumentumnak nem igazán nevezhető elmebajt akkor megszavazta Ujhelyi István, az MSZP utolsó utáni megmaradt EP-képviselője is, de a Gyurcsány-párt, illetve a Momentum üdvöskéi is, köztük a nőnemű Donáth Anna és Cseh Katalin – aki egyébként orvos, de erre még visszatérek majd.

Nem tudom, hogy egyáltalán olvasták-e azt, amire igennel voksoltak, merthogy a szöveg szerint „a szexuális, illetve reproduktív egészséghez fűződő jog alapvető eleme a női jogoknak és a nemek közötti egyenlőségnek”, illetve alapvető emberi jogként beszél az abortuszról, sőt 126-szor szerepel benne a „gender” szó is, ami azt jelenti, hogy biztosan kifogástalanul kiszolgálja a nyugati szélsőliberális lobbi érdekeit.